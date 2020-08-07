美制裁名單涵蓋「習家軍」 夏寶龍曾任習近平副手

夏寶龍被視為習近平浙江幫派系人馬，此次受到美方制裁。（中央社檔案照）

2020-08-08 00:33:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部7日宣布「對破壞香港自治權的人進行制裁」，並公布1份11人名單，其中習近平派系浙江幫的成員之一、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍榜上有名，是這次美國制裁中層級最高的中共官員，港澳辦副主任、中聯辦主任等人也都在內。

據美國財政部指出，此次被制裁的11人破壞香港自治權、限制香港公民的言論自由與集會自由，美國總統川普曾在2020年7月14日發布第13936號行政命令「關於香港正常化」，該命令內容涵蓋美方2019年通過的《香港人權和民主法》，以及2020實施的《香港自治法》，當中國破壞香港自治與民主自由時，美方將對「從事惡性活動者」實施制裁。

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美方的制裁對象有香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、香港維護國家安全委員會第一任秘書長陳國基，以及中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄。

當中，最引人注目的是中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，他在2003年11月51歲那年，調任中共浙江省委副書記，成為時任浙江省委書記習近平的「副手」，此後官途順遂，先後當上浙江省代理省長、浙江省省長，又當上中共第18屆中央委員，2017年4月26日退居二線，不再擔任中共浙江省委書記。

此後，夏寶龍罕見地在2018年3月14日，以66歲高齡重返一線，當上第13屆全國政協副主席兼秘書長，至2020年2月13日，夏寶龍接下國務院港澳事務辦公室主任一職，但不再兼任全國政協秘書長，各界認為，夏寶龍是習近平「習家軍」成員之一，是此次美國制裁名單中，層級最高的中共官員。

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