為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美制裁名單涵蓋「習家軍」 夏寶龍曾任習近平副手

    夏寶龍被視為習近平浙江幫派系人馬，此次受到美方制裁。（中央社檔案照）

    夏寶龍被視為習近平浙江幫派系人馬，此次受到美方制裁。（中央社檔案照）

    2020-08-08 00:33:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部7日宣布「對破壞香港自治權的人進行制裁」，並公布1份11人名單，其中習近平派系浙江幫的成員之一、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍榜上有名，是這次美國制裁中層級最高的中共官員，港澳辦副主任、中聯辦主任等人也都在內。

    美國財政部指出，此次被制裁的11人破壞香港自治權、限制香港公民的言論自由與集會自由，美國總統川普曾在2020年7月14日發布第13936號行政命令「關於香港正常化」，該命令內容涵蓋美方2019年通過的《香港人權和民主法》，以及2020實施的《香港自治法》，當中國破壞香港自治與民主自由時，美方將對「從事惡性活動者」實施制裁。

    美方的制裁對象有香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、香港維護國家安全委員會第一任秘書長陳國基，以及中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄。

    當中，最引人注目的是中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，他在2003年11月51歲那年，調任中共浙江省委副書記，成為時任浙江省委書記習近平的「副手」，此後官途順遂，先後當上浙江省代理省長、浙江省省長，又當上中共第18屆中央委員，2017年4月26日退居二線，不再擔任中共浙江省委書記。

    此後，夏寶龍罕見地在2018年3月14日，以66歲高齡重返一線，當上第13屆全國政協副主席兼秘書長，至2020年2月13日，夏寶龍接下國務院港澳事務辦公室主任一職，但不再兼任全國政協秘書長，各界認為，夏寶龍是習近平「習家軍」成員之一，是此次美國制裁名單中，層級最高的中共官員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    總統？總書記？美國更改對習稱呼...只為避免民眾「誤會」
    2020-08-07 10:41

    總統？總書記？美國更改對習稱呼...只為避免民眾「誤會」
    習近平打壓香港有恃無恐 法媒：因為國際壓力不過如此
    2020-08-02 19:45

    習近平打壓香港有恃無恐 法媒：因為國際壓力不過如此
    代銷天王發威 自建案8周熱銷8成

    代銷天王發威 自建案8周熱銷8成
    港版國安法恐致半導體斷源 中國心急狂買晶片
    2020-07-31 13:02

    港版國安法恐致半導體斷源 中國心急狂買晶片
    南韓仍計畫今年內邀習近平到訪 加強兩國戰略關係
    2020-07-23 21:40

    南韓仍計畫今年內邀習近平到訪 加強兩國戰略關係
    桃園交通動脈軸心 元臺境吸自住買氣

    桃園交通動脈軸心 元臺境吸自住買氣
    主政時強拆十字架 夏寶龍任政協秘書長
    2018-03-15 00:02

    主政時強拆十字架 夏寶龍任政協秘書長
    國際今日熱門
    2020-08-07 05:58

    成功試射洲際飛彈！美國防部長：要戰中國就要贏 影片

    2020-08-07 06:03

    推特要管政治帳號！ 「國家附屬媒體、政府官員」將貼標籤

    2020-08-07 02:43

    美衛生部長：訪台之行將重申夥伴關係

    2020-08-07 05:30

    美乾淨網路擴大 5大領域踢除中國APP

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播