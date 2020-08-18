獨缺習近平！中共高層終同日亮相 被疑北戴河會議結束

中共總書記習近平又神隱了。圖為他最近一次於7月31日在北京露面。（美聯）

2020-08-18 07:19:00

〔即時新聞／綜合報導〕今年中共北戴河會議時程疑似超長，在被懷疑召開逾半個月、且高層權鬥慘烈後，昨（17）日包括2名政治局常委李克強、王滬寧及陳希等6名政治局委員一同在北京開會公開露面，有部分人士認為北戴河會議已結束，可是吊詭地是，中共總書記習近平依舊神隱，也有部分人士懷疑「內情不單純」。

綜合媒體報導，中共權力階層最神秘的北戴河會議，今年格外受到重視，因為中國天災人禍、遇疫情、水患、糧食短缺，又有美中貿易戰、香港金融地位不保等，內外交迫，傳聞包括元老派、紅二代及團派等有集結反習動作，在此次的北戴河會議中，圍攻習派，各項的權鬥傳聞一再被洩露。

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外界觀察北戴河是否開會的指標，就是中共領導層的集體消失及集體亮相，而中共領導層包括習近平、國務院總理李克強、副總理劉鶴等人，是在7月31日北京北斗三號開通儀式，接著除了栗戰書曾一度出現鏡頭外，其餘人員全都消失，直到8月15日中美高層貿易會談取消，再傳北戴河會繼續開會，致令中國主談的劉鶴無法分身，而延遲會談。

而這項會談無限延遲之後，外界懷疑，中美關係很可能是北戴河中爭吵且膠著的重點之一。因無法定調，只好取消視訊會談。

昨天中共政治局常委終亮相，中媒高調報導中央政治局常委、國務院總理李克強主持國務院常務會議。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧一項學生聯合會在北京的開幕會、國務院副總理孫春蘭代表中共中央致詞，習近平只是出示賀信，由中央組織部部長陳希在會上宣讀。

習近平繼續神隱，再引發揣測，早在北戴河會議期間，陸續傳出反習派圍攻，要求習近平下台，有可能是在2022年引退，也可能陸續交出軍委主席及中共總書記實職，而保留國家主席職位直到2022年，也有一說是提前交棒給李克強，再到2022交給副總理胡春華接班。不過，指標則是在接班人的提出，但目前還未有進一步的訊，有待未來後續觀察才能逐漸清晰輪廓。

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