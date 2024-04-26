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英國首相指中國為威權主義國家 百度百科急修定義

中國百度百科修改「威權主義」定義，由箝制言論、思想等自由轉為介於極權政治與現代民主的過渡型政治體制。（法新社）

中國百度百科修改「威權主義」定義，由箝制言論、思想等自由轉為介於極權政治與現代民主的過渡型政治體制。（法新社）

2024/04/26 13:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相蘇納克日前點名俄國、中國是威權國家，中國百度百科隨即修改「威權主義」定義，原定義為「政府要求民眾絕對服從其權威，並限制個人思想、言論、行為自由」，後改成「介乎極權政治與現代民主政治的過渡型政治體制」，中國網友諷刺「原來是過渡政治，要等皇上駕崩才是現代民主嗎」。

根據「李老師不是你老師」X平台帳號貼文，英國首相蘇納克點名中國是威權國家後，除中國駐英大使館跳腳抗議外，中國牆內網站也隨即「重新解釋」威權主義，4月25日有中國網友眼尖發現，中國百度百科修改「威權主義」定義，將原本限制人民思想、言論、行為自由，奉行威權等解釋拿掉，改為過渡政治體系。

依照發文截圖，中國百度百科目前稱威權主義是由集權專制統治走向民主政治過渡的國家，有包含過渡性、合法性、現代性、實用性特徵，為國家經濟發展提供穩定局面，為走向民主政治奠定基礎等。

對於百度百科急忙修改定義，中國網友指中共「篡改完歷史又開始篡改定義」，諷刺「到處都是G點碰不得」，並稱「中共已經和驚弓之鳥一樣，因為威權主義和中共一模一樣」，批評中共政權「文字遊戲掩蓋不了獨裁的本質。名字不重要，做什麼才是關鍵」。

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