文化清洗！中國強拆新疆清真寺改建公廁

新疆喀什一座清真寺入口掛著寫有「愛黨愛國」標語牌。（美聯社檔案照）

2020-08-18 19:13:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國迫害新疆維吾爾族的手段層出不窮，廣受國際社會譴責，尤以宗教方面手段更為激烈，除摧毀了眾多清真寺和其他宗教場所外，如今更傳出中國當局在被拆除的清真寺遺址上修建公廁，進一步羞辱、褻瀆維吾爾族的宗教信仰。

根據美國《自由亞洲》電台報導，事件發生在新疆阿圖什地區孫塔格村，2018年當地的清真寺被拆除，兩年後，一座公廁矗立在那裡。孫塔格村的村民家中都有廁所，而且村裡幾乎不接待遊客，所以當地人認為根本沒有必要修建公廁。

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北京當局當然也知道這一點，所以新的公廁並未對外開放。中國此舉被認為主要是針對新疆維吾爾族穆斯林。至今，中國已摧毀了新疆70%的清真寺，將清真寺改造為公廁的羞辱做法，對受迫害的維吾爾族形同雪上加霜。

然而，這並不是第一次發生這樣的事件。2019年，中國摧毀了新疆莎車縣的阿茲納清真寺，並在原址修建了一家賣菸酒的商店；在和田市，當局一直試圖在被拆除的清真寺的原址蓋一座內衣工廠。

據維吾爾人權團體估計，過去3年，北京在新疆摧毀了至少1萬到1.5萬座清真寺建築。

2019年，中國更秘密通過「伊斯蘭教中國化五年計劃（2018-2022）」，其中國旗、憲法和法律法規、社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化等進入清真寺，稱為「四進」。

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