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    唐鳳：中國運用新科技 新疆打造「監視國家」原型

    政務委員唐鳳（本報資料照）

    政務委員唐鳳（本報資料照）

    2020-07-28 05:30:00

    連線東京視訊記者會

    〔編譯茅毅／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳二十七日在東京召開的一場視訊記者會上指出，中國正利用新科技，將新疆變成「徹底的極權主義監視國家」（full authoritarian surveillance state）典型。她表示，以往的極權政府充其量只是試圖推行次極權主義（sub-totalitarian），因為技術不足以徹底追蹤人民；如今，在新疆之類的地方，中國正在打造一個真正極權主義監控政權的原型。

    極權主義再進化 徹底追蹤人民

    澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）二月間一份報告估計，在二○一七至一九年間，逾八萬名維吾爾人被迫遷徙到中國各地工廠工作，其中有些人被直接從集中營送去工廠。報告指出，這八萬多名維族勞工遭恐嚇和威脅，不斷被安全人員與數位監視工具監控。

    三十九歲的唐鳳說，這份報告提醒台灣人民自由民主的價值，「我們是以人權及民主的角度來看事情」。例如，中國企圖在新疆達到的目的，基本上促使台灣所有部門去思考這些應用與科技，「強烈提醒我們不該朝那個方向邁進」。

    唐鳳本月中旬接受「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）訪問時指出，一個國家若在其核心電信基礎設施中，放入中國（製）設備，「就等於邀請特洛伊木馬入侵網路」。她警告，每次升級都得另做一次系統風險評估，採用中製設備的「擁有成本」太高，還是與其他自由民主國家的供應商合作較好。

    日經報導，兩岸關係自二○一六年以來持續惡化，使台灣頻遭網路攻擊。台灣政府指出，台灣每月平均遭到三千萬次網攻。唐鳳說，「不誇張，每小時都有網路攻擊」，所幸大多數網攻都被深度防護系統自動過濾；儘管有許多假資訊活動，但這些網攻並未真正影響台灣一月舉行的總統大選。

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