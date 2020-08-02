美追加制裁新疆建設兵團 批中「世紀污點」

圖為據信是新疆和田市郊的一個「再教育營」，用來關押大多數是穆斯林的維吾爾族等少數民族。（法新社檔案照）

2020-08-02 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國七月卅一日又對中國祭出制裁。美國財政部和國務院宣布，將凍結準軍事組織「新疆生產建設兵團」及其前政治委員（政委）孫金龍與現任司令員兼副政委彭加瑞在美國管轄範圍內可能擁有的任何資產。美國國務卿龐皮歐亦在聲明中譴責，中國對新疆少數民族的行徑，可謂「世紀污點」。

制裁原因是前述三個被鎖定的對象，被控侵害新疆維吾爾族穆斯林人權，包括大規模任意關押、強迫勞動和施以酷刑。美國政府七月九日才以同樣原因，對中共新疆黨委書記陳全國等四名現任與前任新疆官員及新疆公安廳實施同樣制裁，而陳全國正兼任該兵團「第一政治委員」。

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中國已六高官受制裁

美國財長努勤聲明，美國正承諾運用其所有的金融力量，追究新疆和全球的人權侵害者責任；除凍結在美資產，還將禁止美國人和孫、彭及該兵團有生意往來。

龐皮歐則在聲明中指控，該兵團直接涉及新疆維族與其他大多數是穆斯林的少數民族遭大規模關押的情事，並呼籲各國加入美國譴責中共迫害人權的行列。龐皮歐還說，國務院也將對孫、彭申請美國簽證設限。

該兵團是中國目前僅餘的生產建設兵團，係大型的軍事、政治、企業合一組織，下轄十四個「師」。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）指稱，該兵團受中共指揮，掌管新疆數十億美元的發展計畫，包括開採礦物及能源，以加強對新疆的控制；其被外界視為一個「國中之國」，下轄城市、大學與媒體。法新社引述學術研究報導，在新疆二千萬人口中，逾十二％的勞動人口為其工作，而當地勞動人口絕大多數是漢族。

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