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    好想贏！美民主黨虛擬全代會今登場 各派系團結挺拜登

    美國民主黨今天起舉辦虛擬全國代表大會，由於全黨上下都想在11月大選中扳倒現任總統川普，不同派系力挺總統候選人拜登（左），展現團結氛圍。圖右為拜登搭檔賀錦麗。（法新社資料照）

    美國民主黨今天起舉辦虛擬全國代表大會，由於全黨上下都想在11月大選中扳倒現任總統川普，不同派系力挺總統候選人拜登（左），展現團結氛圍。圖右為拜登搭檔賀錦麗。（法新社資料照）

    2020-08-17 17:41:17

    〔中央社〕美國民主黨今天展開前所未見的虛擬全國代表大會，受到想在11月總統大選中扳倒現任總統川普的共同決心驅使，不同派系的民主黨人將形成聯合陣線力挺拜登，展現團結氛圍。

    法新社報導，拜登（Joe Biden）前競爭對手桑德斯（Bernie Sanders）昨天在美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）表示：「我們當務之急就是要打敗川普。」桑德斯也將擔任這場虛擬全國大會開幕之夜的主講人。

    民主黨舉辦全國大會之際，川普企圖限制郵寄投票，點燃外界怒火。這場為期4天的全國大會原先規劃在中西部威斯康辛州城市密爾瓦基（Milwaukee）舉辦，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，被迫改採線上形式舉行。

    川普在沒有證據的情況下堅稱郵寄投票會助長做票，揚言要阻撓郵局獲得更多資金，然而民主黨人表示，這筆錢是美國郵政管理局（USPS）用來處理數百萬張選票所急需的資金。

    民主黨原本選定重要搖擺州威斯康辛州的密爾瓦基作為大會地點；當地為了籌辦大會已斥資數百萬美元。

    2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迄今已經奪走逾17萬條美國人性命，將使民主黨全國大會蒙上陰影。

    川普今天將在威斯康辛州和明尼蘇達州戰場展開全國造勢之旅，預計20日結束，也有可能搶走民主黨全國大會鋒頭。

    拜登20日將正式獲得提名，這是他政治生命中最重要的時刻。屆時川普將在拜登成長的家鄉、賓州藍領階級城鎮史克蘭頓（Scranton）不遠處發表演說。

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