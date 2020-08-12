為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    年紀太大？ 美民調顯示：近6成受訪者認為拜登做不滿第一任期

    美國民調公司「拉斯穆森報導」10日公佈一份民調報告，顯示有近6成民眾認為，拜登就當選總統「可能」也撐不完第一任期，圖為拜登。（美聯社）

    美國民調公司「拉斯穆森報導」10日公佈一份民調報告，顯示有近6成民眾認為，拜登就當選總統「可能」也撐不完第一任期，圖為拜登。（美聯社）

    2020-08-12 17:05:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民調公司「拉斯穆森報導」（Rasmussen Reports）10日公佈一份民調報告，在1000名全國受訪者中，將近有6成民眾認為，如民主黨準總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）當選總統，他「可能」也撐不完第一任期，4年內就得由副手接替總統一位。

    綜合外媒報導，根據「拉斯穆森報導」10日公佈之民調顯示，在全國性的電話及線上調查中，59%的受訪者認為，就算拜登順利當選，他也無法當滿第一任期，其副手「可能」會在4年內就接手總統一位，其中更有39%受訪民眾表示這「非常可能」，35%民眾認為「不太可能」，僅有14%的受訪者認為「完全不可能」。

    外媒指出，若以黨派來區分，49%的民主黨支持者認為拜登副手非常有可能在4年內接替總統一位，現年77歲的拜登，因為年齡問題，曾被諷刺會成為一任總統，除民主黨支持者外，在調查中，73%的共和黨支持者及57%的無黨派選民亦認為拜登無法當滿第一任期。

    儘管拜登11日宣佈，加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）將作為他的副手，不過在這份民調中，僅有45%的受訪者認為拜登的副手人選對於大選很重要。另外，在調查中，越年輕的受訪者越是認為拜登無法順利撐完第一任期，而幾乎所有年齡層的受訪者都認為，如拜登當選，他的副手將會在下一任期當上總統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    評賀錦麗「討厭」、「糟糕」 川普：很意外拜登選她當副手
    2020-08-12 13:54

    評賀錦麗「討厭」、「糟糕」 川普：很意外拜登選她當副手
    拜登副手賀錦麗 曾支持指控拜登性騷的女性
    2020-08-12 13:13

    拜登副手賀錦麗 曾支持指控拜登性騷的女性
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    賀錦麗成拜登副手 「新債王」岡拉克斷言：川普將勝選
    2020-08-12 09:57

    賀錦麗成拜登副手 「新債王」岡拉克斷言：川普將勝選
    再轟拜登親中 川普：我落選大家就得去學說中文
    2020-08-12 09:40

    再轟拜登親中 川普：我落選大家就得去學說中文
    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招

    全台熱翻怎麼破 一起飲JOY降溫妙招
    國際今日熱門
    2020-08-11 18:45

    原本約好黎智英週六對談 林夕：他早有心理準備被捕

    2020-08-11 18:46

    武漢肺炎》日本人戴口罩竟與防疫無關？ 調查：因為大家都戴

    2020-08-11 20:26

    黎智英被捕受關注 顏擇雅：很有機會獲諾貝爾和平獎

    2020-08-11 20:57

    軍情動態》若日本改變專守防衛原則 俄國：將被迫做出回應

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播