年紀太大？ 美民調顯示：近6成受訪者認為拜登做不滿第一任期

美國民調公司「拉斯穆森報導」10日公佈一份民調報告，顯示有近6成民眾認為，拜登就當選總統「可能」也撐不完第一任期，圖為拜登。（美聯社）

2020-08-12 17:05:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國民調公司「拉斯穆森報導」（Rasmussen Reports）10日公佈一份民調報告，在1000名全國受訪者中，將近有6成民眾認為，如民主黨準總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）當選總統，他「可能」也撐不完第一任期，4年內就得由副手接替總統一位。

綜合外媒報導，根據「拉斯穆森報導」10日公佈之民調顯示，在全國性的電話及線上調查中，59%的受訪者認為，就算拜登順利當選，他也無法當滿第一任期，其副手「可能」會在4年內就接手總統一位，其中更有39%受訪民眾表示這「非常可能」，35%民眾認為「不太可能」，僅有14%的受訪者認為「完全不可能」。

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外媒指出，若以黨派來區分，49%的民主黨支持者認為拜登副手非常有可能在4年內接替總統一位，現年77歲的拜登，因為年齡問題，曾被諷刺會成為一任總統，除民主黨支持者外，在調查中，73%的共和黨支持者及57%的無黨派選民亦認為拜登無法當滿第一任期。

儘管拜登11日宣佈，加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）將作為他的副手，不過在這份民調中，僅有45%的受訪者認為拜登的副手人選對於大選很重要。另外，在調查中，越年輕的受訪者越是認為拜登無法順利撐完第一任期，而幾乎所有年齡層的受訪者都認為，如拜登當選，他的副手將會在下一任期當上總統。

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