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    川普選情回春 CNN民調：拜登領先幅度大幅縮小

    74歲的川普（左）將和78歲的拜登在11月大選中一較高下。（美聯社資料照）

    74歲的川普（左）將和78歲的拜登在11月大選中一較高下。（美聯社資料照）

    2020-08-17 16:09:02

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國11月3日的總統大選萬眾矚目，現任總統川普受疫情影響，支持度一路走低，反觀民主黨候選人拜登氣勢高漲。然而，在民主黨全國代表大會17日舉行前夕，美國有線電視新聞網（CNN）的最新民調顯示，拜登的領先幅度顯著下滑，川普開始縮小兩人間的差距。

    CNN與獨立民調機構SSRS共同進行、於16日公布的民調顯示，拜登與參議員賀錦麗（Kamala Harris）的組合，獲得50％受訪者支持，而尋求連任的川普和彭斯，支持度則為46％，兩者僅相差4％，在誤差範圍內，比先前動輒差距8％至10％大幅縮小。

    有72％受訪者表示，自己極度或非常有意願去投票，而在他們之中，53％稱會投給拜登，46％會投給川普。值得注意的是，在15個對選情影響最大的搖擺州，拜登的支持度為49％，僅領先川普1％。CNN列出的15個搖擺州中，川普在2016年拿下10個州。

    另外，民調也顯示，在共和黨人或傾向共和黨的選民中，川普的支持度逐漸鞏固。6月時，有8％表示會支持拜登，如今縮小至4％。川普在保守派中的支持度，也從76％成長至85％。然而，在支持川普的選民中，有12％表示可能會在大選前改變心意；相較之下，拜登支持者中僅7％有此意向。

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