美大選逼近 《華爾街日報》社論：川普、拜登應辯論對台策略

美國衛生部長阿札爾日前訪台，赴總統府會見總統蔡英文，被視為台美關係一大進展。（法新社）

2020-08-16 00:20:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國11月總統大選倒數計時，美中大國對抗勢必成為選戰主軸。《華爾街日報》14日社論指出，尋求連任的川普和民主黨候選人拜登在討論美中關係時，也應公開討論台灣問題，因為台灣位處美中角力的核心，選民有權利了解總統的想法。

華爾街日報社論以「川普、拜登和台灣」（Trump, Biden and Taiwan）為題指出，有鑑於中共對香港的鎮壓有增無減，且愈發視台灣為「下一個目標」，美國基於「中共未來4年對台攤牌」的可能性，應把「對台承諾」列為此次大選的議題之一。

請繼續往下閱讀...

文中強調，台灣對於美國「太平洋聯盟」的重要性長久以來受到承認，一旦美方放任台灣落入中共手中－不論正式控制或實質上控制－越南等國將懷疑美國的承諾，進而向中國靠攏。倘若中共進一步分化美日關係，成為區域霸權就指日可待。

除了傳統戰略價值外，台灣如今又掌握獨樹一格的科技價值，台積電已成全球半導體製造翹楚，且地位愈發穩固，令台灣直接站上美中科技爭霸的火線。由於美國制裁華為，台積電即將斷供華為5G晶片，種種因素使得哈佛大學國際關係學者艾利森（Graham Allison）曾推測，中共可能出於美中科技對抗戰略，出兵拿下台灣、控制台積電。在此假設下，美國的下一任總統就有必要正視這類國安危機。

川普政府雖逆轉歐巴馬時代政策，出售F-16V給台灣，甚至有意加碼售台MQ-9B「海上衛士」大型無人機及相關武器，同時也指派衛生部長阿札爾率團訪台，但川普「交易式」的作風也令部分台灣人憂心忡忡，且其時常威脅從盟國撤兵，無疑為中共壯膽。

如果拜登政府上台，在這條戰線上可能採取的行動是，重新加入並協商「跨太平洋夥伴協定」（TPP），並設法接納台灣為一員。然而，拜登政府是否會重回歐巴馬時期的「遠台近中」策略，仍是未知數。拜登競選團隊的外交顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）5月就曾向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，他希望美國能在美中台關係之間「找回平衡」。

拜登在外交上向來「主和」，2001年還曾對時任總統布希稱美國應協防台灣的說法提出批判。然而，美國菁英和大眾對中國觀點如今已改變，潛在的拜登政府國防部長人選、前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）近期就曾提到，美國有必要在西太平洋地區加強震懾力量。

基於當前情勢變化，美國的總統候選人也不該只是搬出陳腔濫調，有必要解釋各自對台灣問題的看法。在美中大國對抗的局面下，台灣既已置身核心，美國選民就有權利聆聽新任總統準備如何與台灣打交道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法