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    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的一間高級海濱飯店遭到武裝分子攻擊，索馬利亞的安全部隊已將4名攻擊者擊斃，救出205人，事件中至少有15人喪生。（路透）

    索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的一間高級海濱飯店遭到武裝分子攻擊，索馬利亞的安全部隊已將4名攻擊者擊斃，救出205人，事件中至少有15人喪生。（路透）

    2020-08-17 12:11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的一間高級海濱飯店遭到恐怖攻擊，武裝分子在入口處引爆汽車炸彈，並持自動步槍衝入飯店內開火。索馬利亞的安全部隊已將4名武裝分子擊斃，救出205人，事件中至少有15人喪生。

    綜合外媒報導，根據索馬利亞官方松納新聞社（SONNA）消息，救援行動大約在當地時間16日午夜結束，現場指揮官卡羅爾（Farhan Qarole）表示，共救出205人，其中包含部長、議員和平民。

    索馬里政府發言人穆赫塔（Ismail Mukhtar）表示，安全部隊已將4名武裝分子擊斃，結束了長達4小時的攻堅行動，估計有十幾人喪生，包含1名士兵和2名情報官員。參與救援行動的醫護人員表示，在與攻擊者互相駁火前，就已經有28人受傷送醫。

    與蓋達組織有所聯繫的伊斯蘭極端組織「青年黨」坦承犯下這起恐怖攻擊，其近年在索馬利亞發動多起恐怖攻擊。據悉，被攻擊的高級飯店是索馬利亞議員努爾（Abdullahi Mohamed Nur）所有，常有索國政要光顧，因此成為恐怖份子攻擊的目標，努爾也是平安獲救的人員之一。

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