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    索馬利亞首都遭恐攻 軍事基地至少8死14傷

    鄰近爆炸現場的路口已被軍警管制，處處可見斷壁殘垣。（圖截取自推特）

    鄰近爆炸現場的路口已被軍警管制，處處可見斷壁殘垣。（圖截取自推特）

    2020-08-08 20:12:53

    〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞首都摩加迪沙於今（8）日遭受恐怖攻擊，恐怖份子炸毀了一座靠近體育場的軍事基地，目前至少8人死亡，14人受傷。

    《路透》 報導，目擊者阿卜迪薩蘭（Halima Abdisalan）表示，她目睹一台軍用卡車駛過，車上載著的士兵們渾身染滿了鮮血，她無法分辨那些士兵們究竟是陣亡了或是還存著一口氣。

    恐怖組織「青年黨（al-Shabaab）」的軍事發言人阿卜迪希斯·阿布·穆薩布（Abdiasis Abu Musab），宣布他們發動了此次襲擊，他稱：「我們成功的在摩加迪沙一處軍事基地發動殉教式攻擊，讓敵人遭受了巨大的傷亡，還摧毀他們的軍用車輛。」

    索馬利亞聖戰者青年運動（通常稱青年黨），於2004年正式成立，該組織目標為推翻索國現任政府，建立一個政教合一的國家。美國國務院於2008年將青年黨列為恐怖組織。

    一台救護車正趕往爆炸現場。（路透）

    一台救護車正趕往爆炸現場。（路透）

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