索馬利亞首都遭恐攻 軍事基地至少8死14傷

2020-08-08 20:12:53

〔即時新聞/綜合報導〕索馬利亞首都摩加迪沙於今(8)日遭受恐怖攻擊,恐怖份子炸毀了一座靠近體育場的軍事基地,目前至少8人死亡,14人受傷。

《路透》 報導,目擊者阿卜迪薩蘭(Halima Abdisalan)表示,她目睹一台軍用卡車駛過,車上載著的士兵們渾身染滿了鮮血,她無法分辨那些士兵們究竟是陣亡了或是還存著一口氣。

恐怖組織「青年黨(al-Shabaab)」的軍事發言人阿卜迪希斯·阿布·穆薩布(Abdiasis Abu Musab),宣布他們發動了此次襲擊,他稱:「我們成功的在摩加迪沙一處軍事基地發動殉教式攻擊,讓敵人遭受了巨大的傷亡,還摧毀他們的軍用車輛。」

索馬利亞聖戰者青年運動(通常稱青年黨),於2004年正式成立,該組織目標為推翻索國現任政府,建立一個政教合一的國家。美國國務院於2008年將青年黨列為恐怖組織。

BREAKING: Car full of explosives hits Somali military base near Bar-Ayaan Junction in #Mogadishu's Wardhigley district. High number of casualties feared. Witnesses report seeing ambulance vehicles going in & out of the base. Details still sketchy. #Somalia pic.twitter.com/4dxFm1tEbx