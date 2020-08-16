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    中國39歲女淫官搞權色交易 甘被「圍獵」網熱議

    落馬的中國女淫官金英麗。（翻攝自微博）

    落馬的中國女淫官金英麗。（翻攝自微博）

    2020-08-16 16:52:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官場腐敗及淫亂，一個比一個厲害，而女官員相比男官員也毫不遜色，近年頻頻出現在官方通報中。最新的個案，是朝鮮族80後的上海市金山區經委前副主任金英麗，她被控「搞權色、錢色交易」等，被立案調查並被開除公職。

    據上海官媒報導，日前，經中共上海金山區委批准，金山區監委對曾獲「金山十大傑出青年」獎的金英麗「嚴重違法問題」，進行了立案調查，金英麗被開除公職，移送起訴，所涉財物隨案移送。

    據稱，金英麗在擔任金山衛鎮副鎮長、區經委副主任等職務期間，甘於被「圍獵」，與不良商人沆瀣一氣，搞權色、錢色交易；生活腐化，貪圖享樂；知法犯法，利用職權為他人謀取利益，收受巨額賄賂，等等。但官方沒有披露其案情細節。

    公開資料顯示，金英麗，女，朝鮮族，1981年4月出生，吉林柳河人，碩士研究生，無黨派人士，2006年7月參加工作。2016年7月任金山區金山衛鎮副鎮長，2019年3月任金山區經委副主任。原係六屆金山區政協常委。

    中國網民紛紛追蹤熱議：「官方稱的圍獵，是什麼人圍獵？上級、同級、下級還是商人？」「也要追究圍獵她的人、提拔她的上級。追責無期限！」「都是一切向錢看搞的，男女官員一批一批的倒下。」

    近年被官方曝光的中國女淫官不少。公開報導中，中共十八大後的落馬女官中，還有3人在紀委對其的通報中明確點出存在「權色交易」或「錢色交易」。

    一個是廣東中山市委前副秘書長鄧潔，「雙開」通報中稱其「搞權色交易、錢色交易」；再一個是甘肅省武威市女副市長姜保紅被通報「搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益」；第三個是內蒙古包頭市政協前副主席時素珍被通報「搞權色、錢色交易」。

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