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    中國貪官落馬 家藏4億人民幣現金「重逾2噸」

    最新落馬的中國山西省地方金融監督管理原黨組書記、局長竟暉家中竟藏有4億人民幣現金。（翻攝自微博）

    最新落馬的中國山西省地方金融監督管理原黨組書記、局長竟暉家中竟藏有4億人民幣現金。（翻攝自微博）

    2020-07-21 16:28:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國山西省金融系統深入反腐，3天就有5名高官落馬，其中1名被查官員、山西省地方金融監督管理原黨組書記、局長竟暉竟藏有4億人民幣（約台幣17億）的大量現金，粗估重量超過2噸。引發關注。

    綜合中媒報導，據山西省紀委監委7月20日消息指，原中國銀監會山西監管局黨委書記、局長張安順涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

    就在前兩日，山西省農村信用社聯合社原黨委書記、理事長崔聯會，山西省農村信用社聯合社原黨委副書記、副理事長、主任邢亮喜，山西省農村信用社聯合社原黨委專職副書記、副理事長王忠澤，山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）原黨組書記、局長（主任）竟暉等4人先後被查。

    據中國微信公眾號「觀海內參」消息稱，有知情人士透露，竟暉的案子有點大，6月初被免職時就已經出事了，家裡被發現藏了4億元人民幣的現金，超過了中國國家能源局煤炭司副司長魏鵬遠。

    2014年5月，魏鵬遠被帶走調查，其家中發現2億元現金，重1.15噸，檢察官從北京一家銀行的分行調去16台點鈔機清點，當場燒壞了4台。魏鵬遠後來被判死緩。

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