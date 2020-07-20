送情婦、金錢都不稀奇 中國貪官受賄有人「送兒子」

中國國家統計局前局長王保安貪腐被判刑，被發現他收了兩位代孕兒子。（圖擷取自網路）

2020-07-20 09:04:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國貪官受賄無奇不有，收金錢最普通，收「情婦」則是官場常態，但前中國國家統計局長王保安的貪腐醜聞細節曝光後，被發現，竟然有人「送兒子」給他，而且連送兩個「代孕兒子」，刷新中國貪官受賄項目新高度。

綜合中媒報導，王保安貪腐1.53億人民幣（下同，約6.43億台幣）案已在2017年宣判無期徒刑，但是，其貪腐細節卻是近年陸續曝光，近期更被刊登在中國裁判文書網上。

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根據曝光的判決文，2013年到2015年間，王保安時任財政部副部長，多次到山東濰坊「取精」，代孕費達到346.45萬元（約1455萬台幣），全部是由與他熟識的商人海特電子集團的老闆關成善支付。

2015年，當時52歲的王保安已經升任中國國家統計局黨組書記、局長，大兒子也在這一年出生，隔年的2016年小兒子也跟著出生，不過，也在這一年，王保安就被通報調查，後來就被雙開，2017年被判刑，財產被沒收。

王保安與關成善的關係當然不止送代孕兒子這一項，兩人早在2009年就結識，隨著王保安一路高升，關成善也跟著吃香喝辣，兩人關係深厚，其中，在2011年至2012年期間，在王保安的幫助下，關成善就成功申報了1.8億元（約7.56億台幣）的巨額國家補貼，國庫通私庫。

綜合中媒報導，王保安混跡官場，有一套自己的受賄手法，利用手中審批權，收受大量的金錢及豪宅、名車，但豪宅、名車都不登記在自己名下，如他曾收到一套北京二環價值約5000萬（約2.1億台幣）豪宅就掛在名人下，或是他弟弟名下，同時，也透過影響力，助他的弟弟們升官、經商順利發大財，最後連他的3個弟弟一起同吃牢飯。

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