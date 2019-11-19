中國「億元貪官」又+1！ 海南省小官涉收賄14億

海南省官員楊思濤（見圖）涉嫌受賄罪、濫用職權罪，18日遭檢方提起公訴，據中國官媒報導，非法收受賄賂金額高達新台幣14億元。（圖取自網路）

2019-11-20 00:18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國「億元貪官」又加一！海南省官員楊思濤涉嫌受賄罪、濫用職權罪，18日遭檢方提起公訴，中國官媒指出，楊非法收受賄賂3.38億人民幣（約新台幣14億元），「受賄數額特別巨大」。

中國官媒「人民網」報導，楊思濤涉嫌受賄罪、濫用職權罪一案，經海南省檢察院第一分院提起公訴，海南省第一中級法院於2019年11月18日立案審理。

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楊思濤原本是海南省農墾投資控股集團有限公司黨委書記、董事長、海南省農墾總局局長，曾任澄邁縣政府副縣長、縣委常委，縣委副書記、縣長兼老城開發區工委書記、管委會主任，澄邁縣委書記。

報導指出，楊思濤利用職務之便，為他人謀取利益，非法受賄共計3.38億人民幣（約新台幣14億元），其中收受2.37億未遂，受賄數額特別巨大；「濫用職權，使國家經濟損失1234萬人民幣（約新台幣5300萬元）」。

綜合外媒報導，加上楊思濤，中共十八大以來，億元貪官已達55人，其中，官職最高者是前中共政法委書記周永康，被指涉貪1.3億人民幣（約新台幣5.6億元），但外界質疑級別越高，貪腐額更會嚴重縮水。

但依目前公開數據，貪汙金額最高的是山西省呂梁市前副市長張中生，超過10億人民幣（約新台幣43.4億元），他另有1.3億多元財產無法說明來源，貪腐金額超過11億人民幣（約新台幣47.7億元）。

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