軍情動態》美航艦「雷根號」重返南海！ 與B-1B轟炸機聯合演習

〔即時新聞/綜合報導〕美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)日前訪問台灣,美軍核動力航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan CVN-76)和巡邏機曾在中國周邊密集展開行動,被外界認為在威懾中國解放軍。雷根號在台灣周邊巡弋後,往西航行重返南海,並與原本部署在關島的B-1B轟炸機進行聯合海上軍演。

美國太平洋艦隊司令部聲明指出,雷根號航空母艦戰鬥群14日進入南海,進行海上防空作戰訓練,訓練包括空對空作戰、戰鬥搜索與救援,以及防空演習,以提高聯合部隊應對區域突發事件和保持戰鬥準備的能力。

聲明提到,雷根號航空母艦戰鬥群還特別與來自關島安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)的B-1B轟炸機進行海上聯合作戰訓練,強化聯合準備的反應能力。

太平洋艦隊司令部強調,南海的行動展現美國對盟國與夥伴的持久承諾,並採取合作的方式來維護區域穩定和海洋自由。

雷根號本月1日在日本橫須賀港短暫停靠,2日出港執行任務,11日進入東海展開艦載機的相關飛行訓練活動,當時美國衛生部長阿札爾正在訪問台灣。雷根號13日駛離東海,航行至菲律賓海,14日進入南海展開海上聯合作戰訓練。

