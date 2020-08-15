軍情動態》美航艦「雷根號」重返南海！ 與B-1B轟炸機聯合演習

美軍核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）重返南海。（歐新社資料照）

2020-08-15 11:10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）日前訪問台灣，美軍核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和巡邏機曾在中國周邊密集展開行動，被外界認為在威懾中國解放軍。雷根號在台灣周邊巡弋後，往西航行重返南海，並與原本部署在關島的B-1B轟炸機進行聯合海上軍演。

美國太平洋艦隊司令部聲明指出，雷根號航空母艦戰鬥群14日進入南海，進行海上防空作戰訓練，訓練包括空對空作戰、戰鬥搜索與救援，以及防空演習，以提高聯合部隊應對區域突發事件和保持戰鬥準備的能力。

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聲明提到，雷根號航空母艦戰鬥群還特別與來自關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的B-1B轟炸機進行海上聯合作戰訓練，強化聯合準備的反應能力。

太平洋艦隊司令部強調，南海的行動展現美國對盟國與夥伴的持久承諾，並採取合作的方式來維護區域穩定和海洋自由。

雷根號本月1日在日本橫須賀港短暫停靠，2日出港執行任務，11日進入東海展開艦載機的相關飛行訓練活動，當時美國衛生部長阿札爾正在訪問台灣。雷根號13日駛離東海，航行至菲律賓海，14日進入南海展開海上聯合作戰訓練。

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