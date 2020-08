防中國蠢動？ 美衛生部長傍晚抵台 「雷根號」航艦東海巡弋

2020-08-09 14:21:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國衛生部長阿札爾率團訪問台灣,預計代表團將在今天(9日)傍晚6點左右,乘專機抵達松山機場,明起晉見蔡總統展開一系列行程,外界認為美官員此行恐會激怒中國,為防止對岸蠢動,美核動力航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan CVN-76)現身東海巡弋,嚴陣以待。

具有中國濃厚官方智庫色彩的中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台(SCS Probing Initiative)今在推特發布訊息指出,美軍「雷根號」航空母艦及另一艘提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」(USS Antietam CG-54)在東海巡弋,該平台也特別強調這次巡弋是在美國高級官員代表團訪台前夕。

另外一架美國海軍P-8A反潛巡邏機昨天也飛經台灣以南的空域,前往靠近中國沿岸後折返,但由於路經較為特殊,「南海戰略態勢感知計畫」稱飛行軌跡反而像EP-3偵察機或RC-135偵察機。

USS Ronald Reagan with USS Antietam spotted in the #EastChinaSea on Aug 8, amid the upcoming US high-level delegation visit to #Taiwan.

Image credit: @lobsterlarryliu ???? pic.twitter.com/sVFl4whxlm