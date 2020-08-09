防中國蠢動？ 美衛生部長傍晚抵台 「雷根號」航艦東海巡弋

在美衛生部長率團抵台訪問前夕，美軍核動力航空母艦「雷根號」現身東海巡弋。（圖擷自「SCS Probing Initiative」推特）

2020-08-09 14:21:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾率團訪問台灣，預計代表團將在今天（9日）傍晚6點左右，乘專機抵達松山機場，明起晉見蔡總統展開一系列行程，外界認為美官員此行恐會激怒中國，為防止對岸蠢動，美核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）現身東海巡弋，嚴陣以待。

具有中國濃厚官方智庫色彩的中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今在推特發布訊息指出，美軍「雷根號」航空母艦及另一艘提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam CG-54）在東海巡弋，該平台也特別強調這次巡弋是在美國高級官員代表團訪台前夕。

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另外一架美國海軍P-8A反潛巡邏機昨天也飛經台灣以南的空域，前往靠近中國沿岸後折返，但由於路經較為特殊，「南海戰略態勢感知計畫」稱飛行軌跡反而像EP-3偵察機或RC-135偵察機。

USS Ronald Reagan with USS Antietam spotted in the #EastChinaSea on Aug 8, amid the upcoming US high-level delegation visit to #Taiwan.

Image credit: @lobsterlarryliu ???? pic.twitter.com/sVFl4whxlm — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 9, 2020

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