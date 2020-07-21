日美澳聯合軍演 日海上自衛隊：宣揚3國緊密關係

日美澳3國19日起在南海進行聯合軍演，日本海上自衛隊護衛艦「照月」（右2）與美國核動力航母「雷根」（中）共9艘艦艇參加。（取自產經新聞）

2020-07-21 17:56:26

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本海上自衛隊幕僚長（相當於海軍參謀長）山村浩今天召開記者會，發布日本將與美、澳在西太平洋和南海進行聯合演習，時間從19日起到23日止。日本產經新聞報導，中國即使在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球之際仍持續擴大霸權，這是日、美、澳在疫情爆發後首次進行的聯合演習，目的就是為了牽制中國。

報導指出，這次演習海自出動了護衛艦「照月」，美軍有核動力航空母艦「雷根號」參加，澳洲則派出了兩棲突擊艦「坎培拉」等共9艘艦艇，3國艦艇從南海出發，通過菲律賓東方海域前往美國關島周邊海空域，設定以針對敵方潛艦、海上艦艇和飛機等各種戰鬥場面的應對戰術，確認各艦艇的角色分工和情報共享的手續等訓練。

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美軍核動力航空母艦「尼米茲號」才剛與印度海軍展開聯合軍演，日本放送協會（NHK）報導，美軍本月第2次在南海進行軍演，強調美日澳間的合作，明顯是為了提高對中國牽制。

產經報導指出，山村浩強調，這次聯合演習的意義，在於可以宣傳日美澳緊密的關係，但他也重申這與美國在南海實施的「航行自由作戰」行動無關。

最近中國除了繼續在南海擴張軍事據點之外，航母艦隊也頻繁穿越日本沖繩本島與宮古島之間的東海海域，前往西太平洋。

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