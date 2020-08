阿札爾返美！中方發現美國「雷根號」航艦靠近台灣

2020-08-12 23:22:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國衛生部長阿札爾9日率團訪問台灣,中國政府發現美核動力航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan CVN-76)8日起就現身東海巡弋,而阿札爾今(12日)返美,該航艦不但沒有離開,反而較8日更向台灣靠近。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台(SCS Probing Initiative)9日在推特發布訊息指出,美軍「雷根號」航空母艦與另一艘提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」(USS Antietam CG-54),在阿札爾抵達台灣前夕,也就是本月8日出現在東海巡弋。

而阿札爾今日下午就搭乘美國空軍C-40B行政專機踏上歸途,不過中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台繪製「雷根號」航空母艦軌跡圖,以8日當天的位置為起始點,該航艦11日在起始點東南方現身,接著12日沒有隨著阿札爾離開,而是朝西邁進,朝著中國東海前進,與台灣距離更近。

根據美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁表示,「雷根號」8日至今一直在執行太平洋任務,美國官兵進行戰機飛行操作、檢查補給和庫存,同時也參加了各種演習,美軍強調,「雷根號」與其他軍艦組成的戰鬥部隊,能保護、捍衛美國在印太地區盟友和夥伴的集體海上利益。

USS Ronald Reagan spotted to the south of Okinawa on Aug 12, heading westwards to the #EastChinaSea, which has been circling near #Taiwan since Aug 8.

Image credit: @lobsterlarryliu pic.twitter.com/sYGZppQdHg