阿札爾返美！中方發現美國「雷根號」航艦靠近台灣

2020-08-12 23:22:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾9日率團訪問台灣，中國政府發現美核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）8日起就現身東海巡弋，而阿札爾今（12日）返美，該航艦不但沒有離開，反而較8日更向台灣靠近。

中方繪製雷根號航空母艦的軌跡圖。（圖取自SCS Probing Initiative）

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）9日在推特發布訊息指出，美軍「雷根號」航空母艦與另一艘提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam CG-54），在阿札爾抵達台灣前夕，也就是本月8日出現在東海巡弋。

美軍指出，雷根號航艦8日至今都在執行任務。（圖取自U.S. 7th Fleet）

而阿札爾今日下午就搭乘美國空軍C-40B行政專機踏上歸途，不過中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台繪製「雷根號」航空母艦軌跡圖，以8日當天的位置為起始點，該航艦11日在起始點東南方現身，接著12日沒有隨著阿札爾離開，而是朝西邁進，朝著中國東海前進，與台灣距離更近。

雷根號近日參加戰機飛行、補給運輸等演習。（圖取自U.S. 7th Fleet）

根據美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁表示，「雷根號」8日至今一直在執行太平洋任務，美國官兵進行戰機飛行操作、檢查補給和庫存，同時也參加了各種演習，美軍強調，「雷根號」與其他軍艦組成的戰鬥部隊，能保護、捍衛美國在印太地區盟友和夥伴的集體海上利益。

SCS Probing Initiative TWITTER

USS Ronald Reagan spotted to the south of Okinawa on Aug 12, heading westwards to the #EastChinaSea, which has been circling near #Taiwan since Aug 8.

Image credit: @lobsterlarryliu pic.twitter.com/sYGZppQdHg — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 12, 2020

U.S. 7th Fleet facebook

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