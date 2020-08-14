被中國惹怒！中資砸錢想在阿根廷養豬 引爆連署抗議

中國因為非洲豬瘟使國內養豬戶蒙受損失，現在又打算在阿根廷成立豬肉生產基地。示意圖。（法新社）

2020-08-14 23:08:38

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟讓中國養豬業蒙受了莫大損失。去年針對中國約1500家養豬場的一項調查顯示，其中55％的養豬戶因為擔憂豬瘟疫情，不願再投入養豬事業。因此，中國政府希望能從南美洲進口豬肉，以填補豬瘟疫情與龐大人口帶來的肉品需求。這項提議受到阿根廷政府的首肯，因為政府官員們希望能透過出口肉品振興疲弱的經濟，但由於擔心大規模養豬業帶來的環境與衛生議題，阿根廷民眾對此表達了不滿和疑慮。

兩國先投入35億美元 阿根廷每年可賺25億美元

《衛報》 報導，阿根廷與中國計畫投入35億美元（約合新台幣1050億元）以增進豬肉產量，出口至中國賺外匯，預估每年可從中獲益25億美元（約合新台幣735億元），創造9500個就業機會。目前雙方預計將在阿根廷境內再架設25個養豬場，平均每個養豬場能容納約1萬2500頭。這將使阿根廷目前的35萬頭母豬再增加一倍，並且在4年內將豬肉產量從目前的70萬公噸提高到90萬公噸。

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怒轟「要命不要錢」 40萬人連署反對

但由於阿根廷眼下正面臨著嚴重的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，阿根廷目前在病例數上排名世界第15，阿根廷民眾因此對大規模養豬業帶來的傳染風險感到不安。一名生物學家表示，他擔心這些伴隨養豬場惡劣環境產生的病原體、細菌、病毒會透過動物傳染給人類。

阿根廷的一些環保團體上個月聯合起來反對政府的養豬計畫，其中一名律師維阿雷（Enrique Viale）表示，他提倡的請願書目前有20萬個連署簽名。「change.org」網站上的請願也有近12萬人簽名，在同一平台上的類似的三個請願書也5萬5000人簽名支持，總計將近40萬個簽名。

阿根廷環境作家巴魯蒂（Soledad Barruti）向負責與中國談判的阿根廷外交部官員出示了20萬份反對大規模養豬業的連署簽名。她表示：「武漢肺炎是由於動物傳染而引起的，因此民眾會此額外敏感。而大規模的養豬業又往往會讓人聯想到『疾病』」。

為達到目標 環境恐付出巨大代價

但阿根廷政府卻認為民眾只是杞人憂天。官員表示，他們已為此與豬肉生產商和環保組織舉行了多次會議；政府並沒有什麼好隱瞞的。阿根廷政府認為，與中國的這筆交易是把國內的主要出口產品（作為牲畜飼料販售給中國和歐洲市場的玉米和大豆）轉變成高附加價值產品的絕佳機會。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）在宣布與中國達成協議後，表示：「如果一切順利的話，我方會停止出口畜牧業飼料，轉而將其投入到畜牧業，以便向全世界出口肉品。」但倘若阿根廷要達到此目標，就會需要額外的幾十萬公頃農地來種植玉米和大豆，而阿根廷很可能會為此大規模砍伐大厦谷（Gran Chaco）的林區。大厦谷的森林規模在南美洲為第二大，僅次於巴西亞馬遜雨林。

另一個令人擔心的問題是，阿根廷目前的環境保護法無法與資本雄厚的農工業公司相抗衡。經濟學家保拉（MaríaDi Paola）甚至批評，「阿根廷沒有國家環境法，聯邦政府也根本無法管控這些養豬場」、「能創造數千個工作機會的確聽起來很誘人，但事實是民眾無法得知阿根廷會為了環境和衛生而付出什麼樣的代價。」

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