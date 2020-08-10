大漲85％！豬肉價格失控 中國網民痛罵：控你X

中國7月豬肉大漲85.7%，中國網友痛罵「價格可控，控你媽」。（路透、微博，本報合成）

2020-08-10 20:56:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局今天公布，2020年7月份中國消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.7%。其中，豬肉價格上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32個百分點，消息一出讓中國網友炸鍋了，痛罵「價格可控，控你X」。

中國官媒《新華社》報導，中國7月份，食品類價格與去年同期相比上升10.2%，影響CPI上升約3.07個百分點。食品中，畜肉類價格上漲61.1%，影響CPI上升約2.90個百分點，其中豬肉價格上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32個百分點。

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另外，鮮菜價格上漲7.9%，影響CPI上升約0.19個百分點；水產品價格上漲4.7%，影響CPI上升約0.09個百分點；糧食價格上漲1.6%，影響CPI上升約0.03個百分點；鮮果價格降低27.7%，影響CPI下降約0.60個百分點；蛋類價格降低14.5%，影響CPI下降約0.09個百分點。

中國受到先前非洲豬瘟疫情影響，導致其國內豬肉產量大減，中國農業農村部調查後發現，受北京新發地市場疫情影響，部分民眾對冷凍豬肉消費產生疑慮，導致生鮮豬肉市場需求增加，這也是造成豬肉價格上漲的主因，該部門卻稱「繼續大漲可能性不大」。

不少中國網友對於官方說法相當不領情，在《鳳凰財經網》微博下方留言大罵「想住的起，那就吃不起吧」、「農業農村部說價格可控」、「他們會說這事不歸我管」、「唉，物價飛漲」、「是誰一直在說『二師兄』不會漲價，臉呢」、「天天說價格可控，控你媽呢」。

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