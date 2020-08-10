為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大漲85％！豬肉價格失控 中國網民痛罵：控你X

    中國7月豬肉大漲85.7%，中國網友痛罵「價格可控，控你媽」。（路透、微博，本報合成）

    中國7月豬肉大漲85.7%，中國網友痛罵「價格可控，控你媽」。（路透、微博，本報合成）

    2020-08-10 20:56:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家統計局今天公布，2020年7月份中國消費者物價指數（CPI）比去年同期上升2.7%。其中，豬肉價格上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32個百分點，消息一出讓中國網友炸鍋了，痛罵「價格可控，控你X」。

    中國官媒《新華社》報導，中國7月份，食品類價格與去年同期相比上升10.2%，影響CPI上升約3.07個百分點。食品中，畜肉類價格上漲61.1%，影響CPI上升約2.90個百分點，其中豬肉價格上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32個百分點。

    另外，鮮菜價格上漲7.9%，影響CPI上升約0.19個百分點；水產品價格上漲4.7%，影響CPI上升約0.09個百分點；糧食價格上漲1.6%，影響CPI上升約0.03個百分點；鮮果價格降低27.7%，影響CPI下降約0.60個百分點；蛋類價格降低14.5%，影響CPI下降約0.09個百分點。

    中國受到先前非洲豬瘟疫情影響，導致其國內豬肉產量大減，中國農業農村部調查後發現，受北京新發地市場疫情影響，部分民眾對冷凍豬肉消費產生疑慮，導致生鮮豬肉市場需求增加，這也是造成豬肉價格上漲的主因，該部門卻稱「繼續大漲可能性不大」。

    不少中國網友對於官方說法相當不領情，在《鳳凰財經網》微博下方留言大罵「想住的起，那就吃不起吧」、「農業農村部說價格可控」、「他們會說這事不歸我管」、「唉，物價飛漲」、「是誰一直在說『二師兄』不會漲價，臉呢」、「天天說價格可控，控你媽呢」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狂買！中國7月進口大豆創次高、豬肉創新高紀錄
    2020-08-07 16:06

    狂買！中國7月進口大豆創次高、豬肉創新高紀錄
    洪災衝擊雪上加霜 中國豬肉價格再度飛漲
    2020-07-17 16:33

    洪災衝擊雪上加霜 中國豬肉價格再度飛漲
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    屠宰場疫情爆出後 中國停止進口大部分荷蘭豬肉
    2020-07-01 13:31

    屠宰場疫情爆出後 中國停止進口大部分荷蘭豬肉
    非洲豬瘟疑再起 中國豬肉價創8個月來最大漲幅
    2020-06-30 21:05

    非洲豬瘟疑再起 中國豬肉價創8個月來最大漲幅
    進口食品有無病毒？中國黑單外國肉廠「越禁越多」
    2020-06-30 10:01

    進口食品有無病毒？中國黑單外國肉廠「越禁越多」
    1月CPI為8年之最 中國人行副行長：「絕不會」出現大規模通脹
    2020-02-15 22:10

    1月CPI為8年之最 中國人行副行長：「絕不會」出現大規模通脹
    國際今日熱門
    2020-08-09 23:12

    武漢肺炎》日本一天增1351例 東京連4日確診破300

    2020-08-09 22:57

    武漢肺炎》紐西蘭100天無本土病例 衛生部：不能自滿！

    2020-08-09 22:26

    武漢肺炎》脫北者仍未確診 北韓向封鎖城市運送援助包

    2020-08-09 22:38

    武漢肺炎》越南增31例 星國單日新病例仍破百

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播