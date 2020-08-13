南韓氣候異常 史上首次6月比7月熱

因氣候變化遭異常暴與肆虐的南韓，今年7月的平均氣溫竟低於6月，這是自有天氣紀錄以來首次出現這種現象。突為南韓首爾漢江附近的公園淹水。（美聯社）

2020-08-13 22:49:21

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓近來遭異常暴雨肆虐，災情嚴重，專家歸因於氣候變化，如今又出現另一讓人不安的跡象，南韓今年7月的平均氣溫竟低於6月，這是自有天氣紀錄以來首次出現這種現象。

《韓國先驅報》報導，根據南韓氣象廳的數據，今年6月的平均溫度為攝氏22.8度，是自1973年開始收集數據以來的最高紀錄。7月均溫為22.7度，略低於6月，也是6月首次比7月炎熱。南韓7月均溫通常比6月高3度，分別是24.5度和21.2度。

請繼續往下閱讀...

氣象廳解釋，這種極端天氣事件與西伯利亞空前的熱浪有關，北極圈異常的高溫是受到控制該地區天氣系統的高速氣流（Jet Stream）減弱影響。

除了6月異常高溫、7月意外涼爽，南韓今年還經歷了史上最長的梅雨季，至今已51天。先前最長梅雨季發生在2013年，持續了49天。

南韓氣象廳預測，隨著全球氣候變化，南韓未來多年將變得越來越熱和潮濕，根據溫室氣體排放量的變化，南韓在2071年至2100年的年均溫，可能會從1981年至2010年的1.7度上升到4.4度。

與100年前相比，南韓在2011年至2019年之間的年均溫高出1.8度，降雨量高出86.1毫米。氣象廳說，未來熱浪、長夏等極端天氣現象將會激增，南韓遭受極端寒冷，嚴寒和大雪的日子將會減少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法