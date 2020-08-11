南韓暴雨！ 已知33死9失蹤 超過7600人受災

南韓連日暴雨截至今日為止已造成33人死亡，超過7600人受災。（美聯社）

2020-08-11 23:32:17

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自本月1日起開始下起了連日暴雨，造成南韓各地災情不斷，截至今（11）日為止，全國境內已造成33人死亡，9人失蹤，超過7600人受災。

綜合韓媒報導，南韓異常旺盛的雨季是由於氣候變化以及由此產生的更溫暖空氣所引起，根據南韓氣象廳分析，從7月20日至8月10日的22天中，該國連續15天每天雨量高達150毫米以上，江原道高城郡更出現460毫米的單日降雨量。

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連日暴雨至今已造成33人死亡，9人失蹤，7608人受災。同時，受到損害的農田高達約2萬7500公頃，並有約2萬3000處的公共與私人設施也遭損害，目前當局已完成約6成的緊急修復工作，仍持續搶救中。

南韓西南地區的災情尤其嚴重，從7日開始連日降下的大暴雨已造成該地區14人死亡，1人失蹤，1人受傷，共計5108人受災。同時並有3934棟房屋被水淹沒或被土石流掩埋，3934處道路和橋梁遭損毀，農田受損面積達約1萬9000公頃。

公路方面，光州-大邱線、湖南線、仁川-金浦高速公路和釜山市、忠清北道和全羅南道等地的71條普通公路實施交通管制。鐵路方面，忠北線、太白線、嶺東線、慶全線和長項線5條鐵路仍在停運中。

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