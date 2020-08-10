南韓擬援助北韓洪災 文在寅被網友罵爆

南韓總統文在寅（見圖）政府計畫援助北韓洪災，被自家網友罵翻。（美聯社檔案照）

2020-08-10 19:56:50

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島近期暴雨不斷，上百棟房屋受損，北韓領導人金正恩在近日前往洪水災區視察，並指示將自己的儲備糧食和物資供給受災戶；現在文在寅政府也準備伸出援手，卻被南韓網友罵爆。

根據《首爾經濟日報》報導，南韓統一部長李仁榮10日在首爾政府綜合大樓開會表示，將開始研議各種幫助北韓洪災的方式，他也提到，金正恩前往洪水災區視察，發現淹水面積比2015年更為嚴重，部分地區甚至還超越北韓2007年的災情，他認為：「看來北韓大雨造成的破壞似乎很嚴重。」

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李仁榮還提到，整個北韓地區可能都被洪水破壞了，水管管線似乎也遭遇重創，目前南韓政府尚未全盤了解北韓洪災具體情況，但在撇除政治、軍事條件下，促進與北韓合作的立場沒有改變，南韓政府將研擬補貼北韓洪災。

李仁榮6日宣布，南韓決定捐給北韓1000萬美元（約新台幣2.94億元），用以支持嬰幼兒、孕婦營養品，被廣大南韓網友罵翻，如今又決定計畫支援北韓洪災，又被南韓網友在南韓入口網站「NAVER」痛罵「我們自己淹水都沒看政府計畫援助」、「你理智嗎？」、「虛偽無能的文在寅政府應迅速下台」、「先把錢拿來救助自己的災民」。

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