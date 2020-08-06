決定捐給北韓1000萬美元 文在寅被南韓網友罵翻

文在寅政府決定捐贈北韓1000萬美元，消息一出被自家網友罵翻。（歐新社）

2020-08-06 20:19:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府6日舉行第316次朝韓交流與合作促進委員會（Kyo-Yang）會議，會中決定捐贈北韓1000萬美元，相當於台幣2億9372萬元，用以支持世界糧食計劃署（WFP）的計畫，消息一出，南韓總統文在寅立刻被網友罵翻。

根據《首爾新聞》報導，南韓政府6日決議向北韓提供1000萬美元援助，這項計畫是用來支持世界糧食計劃署（WFP）的北韓嬰幼兒項目，該項目旨在改善北韓7歲以下兒童的生活品質，原本應在6月推動決議，但由於北韓在該月下令轟炸南北連絡處大樓，導致會議被擱置，如今順利完成決定。

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南韓統一部長李仁榮認為，此一決定是「堅定執行一項原則」的起點，能使人們長期保持合作，而非將人道主義議題與政治、軍事問題掛勾。北韓有2600人參加世界糧食計劃署的「營養支持項目」，可獲得3600噸玉米、大豆與食用油，以及6000噸嬰兒、孕婦等營養食品。

南韓此次灑下的1000萬美元中，有800萬美元將用於「營養支持」，其餘200萬美元將投入「食品資源」業務，南韓政府將把現金匯入世界糧食計劃署帳戶時，世界糧食計劃署屆時會啟動採購程序、購買必要的物品，並將其運輸到北韓，整個過程大約需要4個月的時間。

不過，適逢南韓發生水災，南韓網友對此事感到相當火大，在南韓入口網站「NAVER」可看見該事件的討論串，不少網友痛批文在寅「看不見國內大雨？」、「辦公室被炸不要人家賠？」、「您瘋了嗎？整體上您是智障嗎？」、「您必須了解責任」、「回北韓種田去吧」。

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