衛星照曝光！中國部署新型多管火箭系統劍指台灣

2020-08-05 23:44:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國被爆已在台灣沿線海岸增派更多兩棲武器，加拿大軍事雜誌發布衛星照片顯示，解放軍東部戰區司令部已經部署ZBD-05兩棲步兵戰車，以及新型多管火箭系統「PCL191」。

解放軍東部戰區司令部已經部署ZBD-05兩棲步兵戰車。（圖擷取自南華早報/ Kanwa Defence Review）

根據《南華早報》報導，最新一期的《漢和防務評論》（Kanwa Asian Defence）公布解放軍東部戰區衛星影像，已有為數眾多的ZBD-05兩棲步兵戰車進駐，《漢和》總編輯安德烈·張（Andrei Chang）說，解放軍希望地面部隊能在台灣問題上發揮有效作用，到目前為止，共軍的武器系統足夠強大，可以在沒有導彈部隊掩護的情況下攻擊台灣。

解放軍在東部戰區隊部署了功能強大的新型多管火箭系統「PCL191」。（圖擷取自南華早報/ Kanwa Defence Review）

安德烈·張提到，有進一步的證據表明，解放軍還在東部戰區隊部署了功能強大的新型多管火箭系統「PCL191」，這些火箭射程達350公里，能夠覆蓋整個台灣西部，包括台北，而台灣海峽只有180公里，這些武器能與最近發射的北斗導航衛星系統連線，進而精確摧毀台灣所有軍事基地和政府大樓。

報導指出，2019年底就有不願具名的軍事消息人士透露，解放軍已在福建省廈門市部署了「PCL191」旅，該旅是中國離台灣最近的地點；香港軍事評論員宋忠平表示，解放軍意識到佔領島嶼所需的兩棲作戰軍力相當重要，但現有海軍陸戰隊的人員比例不足以滿足作戰需求，因此戰力部署上做出改變是很自然的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法