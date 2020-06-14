3萬枚飛彈打不垮台灣！台灣記者激怒解放軍退役中將

2020-06-15 01:07:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣戰地記者梁東屏本月9日在政論節目中，談論中國武統台灣議題，他認為，就算中國打了3萬發飛彈也無法打垮台灣，此話激怒中國退役中將王洪光；王洪光怒氣沖沖地說，解放軍對台灣「所有具備軍事價值的目標」都已編號。

梁東屏過去曾赴伊拉克戰地採訪，他9日在《三立新聞台》政論節目「鄭知道了」表示，美軍當時從科威特走陸路進攻巴格達，發射400多枚飛彈，仰賴精準的飛彈都要花費20幾天才能破壞伊拉克的重要設施；中國攻台屬於渡海戰爭，「不是那麼容易的」，就算發射3萬枚飛彈也無法打垮台灣。

根據《搜狐新聞》報導，梁東屏這番言論引發王洪光不滿，王洪光認為，在伊拉克「湊熱鬧」與上前線「考察戰鬥狀況」是兩回事，就算梁東屏掌握的伊拉克戰爭數據正確，也沒辦法與解放軍武統台灣拿來比較，他稱，梁東屏發言的目的是替台獨打氣、給817萬選民吃顆定心丸，同時激化中國，藉此刺探秘密。

王洪光強調，解放軍隊台灣內部所有具備軍事價值的目標，依照性質、大小、堅固程度、毀傷標準、恢復時間進行編號，讓解放軍以適當的兵力、武器，​​以最小損耗達到毀損標準，若按照梁東屏所說的3萬枚飛彈來打，對中國而言太不划算，就算是美軍打越戰或伊拉克戰爭，也無須這樣的密度和強度。

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