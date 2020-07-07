美國務院代表今訪南韓 北韓外務省重申無意與美重啟對談立場

美國國務院常務副國務卿兼北韓特別代表比根今日拜訪南韓，北韓方則再度重申不願與美對談立場。圖為比根資料照。（法新社）

2020-07-07 11:35:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前因傳單事件與南韓關係緊張程度加劇，激進動作頻頻，甚至炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室，引起國際關注；美國國務院常務副國務卿兼北韓特別代表比根（Stephen Biegun）自今起訪問南韓，訪問行程共3日，對此，北韓外務省也在今日重申北韓方無意與美國重啟談話，並強調拒絕南韓介入北韓及美國關係。

《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，外務省第一副相崔善姬4日時，曾明確表示北韓與美之間此際並不需要不合時宜的對談，而今日，北韓外務省負責對美事務的局長權正根在美國代表訪南韓之際，再度重申此立場。

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權正根表示，兩韓語言相通，北韓方堅定立場不需咬文嚼字即可明白，他警告南韓方，維持強力促成北韓與美談話做法只會更進一步破壞兩韓關係，若南韓執意介入斡旋，結果只會是徒勞。

拜訪南韓的比根曾在華盛頓時間6月29日以視訊會議方式釋出善意，表示北韓及美的外交大門依然敞開，南韓總統文在寅則隨後於30日表示，有必要努力在美國總統大選前再次促成北韓及美會談。

對此，北韓方由崔善姬於4日以堅定態度表達立場，強調美國只是將美朝（北韓）對話視為處理政治危機的工具，北韓沒必要為美國總統川普連任之路重返談判桌；崔善姬更指出，美國與北韓現關係嚴峻複雜，即便是輕微誤判，也會令後果不堪設想。

南韓統一部發言人呂尚基6日則就此回應，南韓將持續爭取美朝（北韓）對話早日重啟，實現朝鮮半島無核化和永久和平立場不變。

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