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    南韓暴雨已釀30死 輕颱「薔蜜」明日恐撲韓再釀災情

    南韓暴雨已造成30人死亡，近6000人受災。圖為慶尚南道河東郡遭受洪災。（美聯社）

    南韓暴雨已造成30人死亡，近6000人受災。圖為慶尚南道河東郡遭受洪災。（美聯社）

    2020-08-09 10:43:39

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期飽受暴雨成災所苦，南韓中央災難安全對策本部今表示，暴雨目前已造成30人死亡、12人失蹤、8人受傷，災民增至5971人，受災規模繼續擴大。而今凌晨生成的輕颱「薔薇」，則有可能在10日侵襲南韓，預計將出現強風暴雨。

    根據南韓《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部今指出，截自今日上午6點為止，南韓首都圈及中南部地區的暴雨已造成30人死亡、12人失蹤、8人受傷，災民增至5971人，災民中有4617人仍在臨時安置。由於京畿道、忠清南道、全羅道西海岸今日仍有豪雨發生，而隨著在朝鮮半島西部海域生成的雲系逐漸向東部移動，南韓首都圈、西南地區、東北地區將出現強降雨，暴雨災情可能持續擴大。

    交通部分，共有118條公路實施交通管制，忠北線、太白線、嶺東線、慶全線、光州線、長項線、全羅線等7條鐵路全線或部分停止營運；另外，光州機場跑道浸水導致10多架航班被迫取消。

    南韓氣象廳指出，輕颱「薔蜜」以每小時44公里的速度往北移動，預計10日凌晨3點左右可能到達濟州島以南海域，並在10日下午掃過釜山市西南海域。受到「薔蜜」影響，南韓全境明日將為有雨天氣，可能被暴風圈侵襲的慶尚南道和濟州道部分地區則會出現強風暴雨。

    輕颱「薔蜜」直撲南韓南部，並有可能登陸。（圖擷取自南韓氣象廳）

    輕颱「薔蜜」直撲南韓南部，並有可能登陸。（圖擷取自南韓氣象廳）

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