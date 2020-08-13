為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》嚇阻伊朗、中國 美軍3架B-2轟炸機飛印度洋

    2020-08-13 17:11:27
    美國空軍3架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地起飛，向西飛越太平洋，抵達位於印度洋中央的迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia），以強化美軍在印太地區戰力部署。（照片取自Aircraft Spots推特）

    美國空軍3架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地起飛，向西飛越太平洋，抵達位於印度洋中央的迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia），以強化美軍在印太地區戰力部署。（照片取自Aircraft Spots推特）

    〔即時新聞／綜合報導〕8月11日凌晨，美國空軍3架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地起飛，向西飛越太平洋，經過夏威夷、澳洲北部，最後抵達位於印度洋中央的迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia），由於該島戰略位置十分重要，推測是美軍強化印太地區戰力結構，以嚇阻伊朗、中國。

    美國空軍B-2「幽靈」匿蹤轟炸機。（歐新社）

    美國空軍B-2「幽靈」匿蹤轟炸機。（歐新社）

    根據《The Drive》報導，美軍今年早些時候也在迪亞哥加西亞部署6架B-52「同溫層保壘」轟炸機，以回應伊朗局勢的升溫。這次則部署了3架B-2轟炸機，意味著美國空軍擁有更多可調用的兵力，可以根據不同的情況進行部署，尤其是利用B-2的匿蹤性能，對防守嚴密的地區執行遠程滲透任務。

    此次部署正逢美中在南海關係緊張之際，中國解放軍下週將進行一系列演習，模擬奪取台灣的東沙群島，而接下來美日澳3國會舉行聯合演習。美國空軍最後一次將B-2轟炸機部署在迪亞哥加西亞是在2016年3月，那時美中在南海的情勢也十分緊張。

    迪亞哥加西亞是少數幾個可以部署B-2轟炸機的地點，該基地擁有4個稱為「B-2防空洞系統」的機庫，且迪亞哥加西亞位處大洋中央，不容易受到敵軍飛彈的攻擊，美軍在此部署遠程轟炸機，可以隨時向東非、中東和西太平洋地區在內的衝突熱點派出，執行任作戰任務。

    美國將B-2轟炸機部署到印度洋也可以配合即將舉行的大規模聯合演習，包含8月17日開始的「2020環太平洋」演習，和以美國、印度為主的「馬拉巴爾」演習。此外，中國也已經將海軍行動擴及印度洋，因此B-2的部署除了針對伊朗，很大一部份也是在牽制中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美軍機又現黑海偵察 遭俄國蘇-27戰機升空攔截
    2020-08-13 11:43

    軍情動態》美軍機又現黑海偵察 遭俄國蘇-27戰機升空攔截
    軍情動態》美、以合作研製 箭式2型飛彈成功攔截目標靶彈
    2020-08-13 10:08

    軍情動態》美、以合作研製 箭式2型飛彈成功攔截目標靶彈
    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點

    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點
    軍情動態》美太空軍接收第4枚GPS III衛星 預計9月發射升空
    2020-08-12 15:28

    軍情動態》美太空軍接收第4枚GPS III衛星 預計9月發射升空
    軍情動態》美太空軍公布首份準則 強調3大責任、5大核心任務
    2020-08-12 13:05

    軍情動態》美太空軍公布首份準則 強調3大責任、5大核心任務
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    軍情動態》美近岸作戰艦「聖路易號」成軍 執行反潛等任務
    2020-08-12 10:38

    軍情動態》美近岸作戰艦「聖路易號」成軍 執行反潛等任務
    軍情動態》疫情干擾 美阿拉斯加長程預警雷達建設延宕一年
    2020-08-11 10:25

    軍情動態》疫情干擾 美阿拉斯加長程預警雷達建設延宕一年
    國際今日熱門
    2020-08-12 19:17

    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗

    2020-08-12 21:53

    黎智英獲諾貝爾和平獎？ 李怡：港人或會認為當之無愧

    2020-08-12 20:21

    地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解

    2020-08-12 19:52

    愛得「火」熱！特技演員下跪求婚 護士女友驚訝點頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播