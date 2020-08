軍情動態》嚇阻伊朗、中國 美軍3架B-2轟炸機飛印度洋

2020-08-13 17:11:27

〔即時新聞/綜合報導〕8月11日凌晨,美國空軍3架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地起飛,向西飛越太平洋,經過夏威夷、澳洲北部,最後抵達位於印度洋中央的迪亞哥加西亞基地(Diego Garcia),由於該島戰略位置十分重要,推測是美軍強化印太地區戰力結構,以嚇阻伊朗、中國。

根據《The Drive》報導,美軍今年早些時候也在迪亞哥加西亞部署6架B-52「同溫層保壘」轟炸機,以回應伊朗局勢的升溫。這次則部署了3架B-2轟炸機,意味著美國空軍擁有更多可調用的兵力,可以根據不同的情況進行部署,尤其是利用B-2的匿蹤性能,對防守嚴密的地區執行遠程滲透任務。

此次部署正逢美中在南海關係緊張之際,中國解放軍下週將進行一系列演習,模擬奪取台灣的東沙群島,而接下來美日澳3國會舉行聯合演習。美國空軍最後一次將B-2轟炸機部署在迪亞哥加西亞是在2016年3月,那時美中在南海的情勢也十分緊張。

迪亞哥加西亞是少數幾個可以部署B-2轟炸機的地點,該基地擁有4個稱為「B-2防空洞系統」的機庫,且迪亞哥加西亞位處大洋中央,不容易受到敵軍飛彈的攻擊,美軍在此部署遠程轟炸機,可以隨時向東非、中東和西太平洋地區在內的衝突熱點派出,執行任作戰任務。

美國將B-2轟炸機部署到印度洋也可以配合即將舉行的大規模聯合演習,包含8月17日開始的「2020環太平洋」演習,和以美國、印度為主的「馬拉巴爾」演習。此外,中國也已經將海軍行動擴及印度洋,因此B-2的部署除了針對伊朗,很大一部份也是在牽制中國。

USAF B-2As REAPR11 flight of 3 departed Whiteman AFB, Missouri for Diego Garcia Air Base (Indian Ocean) via the Pacific Ocean and overflight of northern Australia.



Multiple USAF tankers will support the bombers throughout the flight. pic.twitter.com/YWaJBvzF4N