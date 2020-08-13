軍情動態》嚇阻伊朗、中國 美軍3架B-2轟炸機飛印度洋
美國空軍3架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地起飛，向西飛越太平洋，抵達位於印度洋中央的迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia），以強化美軍在印太地區戰力部署。（照片取自Aircraft Spots推特）
〔即時新聞／綜合報導〕8月11日凌晨，美國空軍3架B-2「幽靈」匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地起飛，向西飛越太平洋，經過夏威夷、澳洲北部，最後抵達位於印度洋中央的迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia），由於該島戰略位置十分重要，推測是美軍強化印太地區戰力結構，以嚇阻伊朗、中國。
根據《The Drive》報導，美軍今年早些時候也在迪亞哥加西亞部署6架B-52「同溫層保壘」轟炸機，以回應伊朗局勢的升溫。這次則部署了3架B-2轟炸機，意味著美國空軍擁有更多可調用的兵力，可以根據不同的情況進行部署，尤其是利用B-2的匿蹤性能，對防守嚴密的地區執行遠程滲透任務。
此次部署正逢美中在南海關係緊張之際，中國解放軍下週將進行一系列演習，模擬奪取台灣的東沙群島，而接下來美日澳3國會舉行聯合演習。美國空軍最後一次將B-2轟炸機部署在迪亞哥加西亞是在2016年3月，那時美中在南海的情勢也十分緊張。
迪亞哥加西亞是少數幾個可以部署B-2轟炸機的地點，該基地擁有4個稱為「B-2防空洞系統」的機庫，且迪亞哥加西亞位處大洋中央，不容易受到敵軍飛彈的攻擊，美軍在此部署遠程轟炸機，可以隨時向東非、中東和西太平洋地區在內的衝突熱點派出，執行任作戰任務。
美國將B-2轟炸機部署到印度洋也可以配合即將舉行的大規模聯合演習，包含8月17日開始的「2020環太平洋」演習，和以美國、印度為主的「馬拉巴爾」演習。此外，中國也已經將海軍行動擴及印度洋，因此B-2的部署除了針對伊朗，很大一部份也是在牽制中國。
USAF B-2As REAPR11 flight of 3 departed Whiteman AFB, Missouri for Diego Garcia Air Base （Indian Ocean） via the Pacific Ocean and overflight of northern Australia.— Aircraft Spots （@AircraftSpots） August 11, 2020
Multiple USAF tankers will support the bombers throughout the flight. pic.twitter.com/YWaJBvzF4N