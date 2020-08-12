軍情動態》美太空軍接收第4枚GPS III衛星 預計9月發射升空

美國太空軍表示，已將第4枚第三代全球定位系統（GPS III）導航衛星（SV04）運至佛州卡納維爾角空軍基地，預計在9月發射升空。（照片取自美國太空軍網站）

2020-08-12 15:28:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空軍表示，已將第4枚第三代全球定位系統（GPS III）導航衛星（SV04）運至佛州卡納維爾角空軍基地，預計在9月發射，由SpaceX負責發射任務。繼6月30日第3枚GPS III衛星發射成功後，美軍正加速升級GPS系統。

根據《Defence Blog》報導，美國太空軍太空與飛彈系統中心（SMC）7月14日以C-17「全球霸王III」運輸機，將SV04從科羅拉多州的洛克希德·馬丁工廠，運送至佛州泰特斯維爾機場。SV04在發射前將進行最終測試和檢驗，以確保其功能正常，然後裝填衛星推進劑及封箱保存，最後安裝在SpaceX的獵鷹9號上發射。

請繼續往下閱讀...

SMC中地軌道（MEO）太空系統小組負責人柏恩（Edward Byrn）上校表示，第3枚GPS III衛星6月30日發射升空後，僅僅2週時間，第4枚GPS III衛星就完成裝運作業，是一項了不起的成就，多虧了全國各地GPS團隊成員的辛勞。

SV04將於9月發射升空，一旦進入軌道，它將加入由31顆GPS衛星組成衛星鏈，提供美軍精準的定位服務。GPS III衛星是洛克希德·馬丁研發的最新產品，與上一代GPS衛星相比，它的精準度提高了3倍、抗干擾能力提高了8倍之多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法