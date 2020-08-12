軍情動態》美太空軍公布首份準則 強調3大責任、5大核心任務

美國太空軍10日公布其首份指導準則《制太空權》，提出3大基礎責任和5項核心任務，為太空軍的目標、使用軍事力量的時機，以及整體的發展方向立下基礎。（路透）

2020-08-12 13:05:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空軍10日公布其首份指導準則《制太空權》（Spacepower），當中定義了何謂「制太空權」，也闡述太空軍作為一個獨立軍種，其肩負的使命和目標、使用軍事力量的時機，以及整體的發展方向。

綜合外媒報導，自2019年年底宣布成立以來，美國太空軍一直致力建構指導準則，以便在新的太空戰場中立下標竿。美國太空作戰部長雷蒙德上將表示，「這份準則解釋了為什麼太空軍在現今與未來，都是美國繁榮與安全的關鍵，並指導其在多領域作戰中的部署。隨著太空軍不斷發展和成熟，我們將繼續建構這套學說，以捍衛太空利益的前線。」

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太空軍在《制太空權》中提「3大基礎責任」，分別是「確保美國在太空領域的行動自由」、「確保美國聯合作戰部隊的致命性與有效戰力」及「提供美國領導人實現國家目標的決策選項」。

為了實現上述3大目標，美國必須「組織、訓練和武裝」太空軍，使其具備執行「5項核心任務」的能力：「太空安全」、「戰力投射」、「太空機動性與後勤」、「資訊機動性」及「太空領域感知」。太空軍必須透過指揮和管制，以及在太空領域扮演「管理者」角色，使部隊能夠完成這些核心任務。

《制太空權》指出，太空軍的戰鬥力將同時用於「防禦」和「進攻」目的，防禦行動是指確保美國在太空領域的行動自由，並加強控制，在面對威脅時，也可以主動防禦；進攻行動是指消除敵方進入或利用太空領域的能力，來獲得相對優勢。但該文件仍未明確區分「主動防禦」與「進攻」的差別，也沒有明確解釋何時應發起進攻行動，以及何人具有決策權。

文件強調，太空軍應在「軌道戰」、「太空電子戰」、「太空戰管」、「太空介入與持續戰力 」、「軍事情報」、「網路作戰」和「工程及採購」領域持續專業化。

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