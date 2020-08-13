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    白俄民眾抗議大選作票 6千人遭逮 聯合國譴責過度暴力

    白俄羅斯總統盧卡申科9日獲得第6次連任，大批民眾質疑作票上街抗爭，卻遭官方武力鎮壓，3天以來高達6千多人遭拘留。（美聯社）

    白俄羅斯總統盧卡申科9日獲得第6次連任，大批民眾質疑作票上街抗爭，卻遭官方武力鎮壓，3天以來高達6千多人遭拘留。（美聯社）

    2020-08-13 07:21:32

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）9日獲得第6次連任，大批民眾質疑作票上街抗爭，卻遭官方武力鎮壓，3天以來高達6千多人遭拘留，聯合國譴責盧卡申科當局，批評大規模的拘捕行動違反國際人權標準，呼籲釋放不合法拘留的人士，以及對有人士遭虐待的傳聞進行徹查。

    已執政26年、現年65歲的盧卡申科（Alexander Lukashenko）9日以80.23％的得票率獲得第6次連任，選舉結果引發大批民眾不滿，質疑盧卡申科有舞弊作票的嫌疑，自9日以來連續3晚上街抗議，當局執法態度強硬，鎮暴警察使用催淚瓦斯及閃光彈、施放水炮等驅離抗議民眾，許多示威者表示遭到警方毆打，並拘留超過6千人，昨日當局更表示有遭拘留的25歲男子死亡，但稱死亡原因不清楚。

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）譴責白俄當局，對和平示威者使用了非必要及過度的暴力，被捕的6千多人中也包含旁觀者及未成年人士，巴舍萊批評大規模拘捕行動違反國際人權標準，呼籲釋放所有不合法拘留的人士，以及針對有人士遭虐待的傳聞進行徹查。

    西方國家也陸續譴責這次鎮壓，美國國務卿龐皮歐敦促歐盟採取行動，並表示希望白俄羅斯人民擁有他們所要求的自由。歐盟方面表示，將於在週五的外長特別會議，針對白俄問題進行討論。

    在本次大選中盧卡申科的主要對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅拿到9.9％選票，季哈諾夫斯卡婭週一提出申訴時還一度被拘留7小時，競選團隊一度無法聯繫上她，之後則是立陶宛外交當局於週二表示，季哈諾夫斯卡婭已抵達立陶宛境內，外媒報導引述反對派人士指出，季哈諾夫斯卡婭與當局達成協議被護送出境，先前被捕的競選經理莫羅茲（Maria Moroz）也獲釋並一起離國。

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊譴責白俄當局，對和平示威者使用了非必要及過度的暴力。（美聯社）

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊譴責白俄當局，對和平示威者使用了非必要及過度的暴力。（美聯社）

    白俄羅斯總統盧卡申科9日獲得第6次連任，大批民眾質疑作票上街抗爭，卻遭官方武力鎮壓，3天以來高達6千多人遭拘留。（路透）

    白俄羅斯總統盧卡申科9日獲得第6次連任，大批民眾質疑作票上街抗爭，卻遭官方武力鎮壓，3天以來高達6千多人遭拘留。（路透）

    白俄羅斯總統盧卡申科9日獲得第6次連任，大批民眾質疑作票上街抗爭，卻遭官方武力鎮壓，3天以來高達6千多人遭拘留。（美聯社）

    白俄羅斯總統盧卡申科9日獲得第6次連任，大批民眾質疑作票上街抗爭，卻遭官方武力鎮壓，3天以來高達6千多人遭拘留。（美聯社）

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊譴責白俄當局，對和平示威者使用了非必要及過度的暴力。（法新社）

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊譴責白俄當局，對和平示威者使用了非必要及過度的暴力。（法新社）

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