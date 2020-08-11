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    挑戰強人失利 白俄羅斯反對派候選人逃到立陶宛

    白俄反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭，在白俄羅斯充滿爭議的總統大選結束後被迫出走到鄰國立陶宛。（歐新社）

    白俄反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭，在白俄羅斯充滿爭議的總統大選結束後被迫出走到鄰國立陶宛。（歐新社）

    2020-08-11 18:16:32

    〔中央社〕白俄羅斯充滿爭議的總統大選結束後，鄰國立陶宛的外交部長今天表示，白俄反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭目前人在立陶宛。她的競選團隊則說，是白俄當局逼她出走。

    不過，季哈諾夫斯卡婭隨後否認自己是被迫離開白俄羅斯。

    法新社報導，立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）今天表示，季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）已安全抵達立陶宛。他未提供進一步細節。

    季哈諾夫斯卡婭的競選團隊今天則說，她是被當局逼迫離開白俄。

    團隊成員柯瓦科娃（Olga Kovalkova）告訴路透社：「她是被當局帶出國的。斯維拉娜（季哈諾夫斯卡婭）沒有選擇。（當局派人）來訪前5分鐘，我們才在討論未來計畫，她肯定沒打算離開這個國家。」

    但季哈諾夫斯卡婭透過YouTube影片，否認自己被強制趕出國。她說：「我做了一項非常艱難的決定，我完全是獨立作成這項決定。」

    9日大選過後，季哈諾夫斯卡婭的競選團隊昨天有好幾個小時無法聯繫上她。但到了今天上午，她就在鄰國立陶宛與孩子團聚。

    白俄羅斯國界委員會（State Border Committee）隨後證實季哈諾夫斯卡婭已經離境，並否認逼迫季哈諾夫斯卡婭流亡立陶宛。

    身為政治新手的季哈諾夫斯卡婭，宣稱自己在大選中擊敗現任總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

    白俄羅斯中央選舉委員會昨天援引初步統計結果說，長期執政的強人總統魯卡申柯以80%得票率順利贏得連任。但大選過後，白俄境內爆發流血抗議。

    昨晚有數千人走上白俄首都明斯克（Minsk）街頭，認定魯卡申科以不光彩的手段拿下第6任期。一名男子在抗議過程中死亡。

    立陶宛是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國，也曾是蘇聯（Soviet Union）的一部分。過去立陶宛就曾庇護白俄羅斯和俄羅斯反對派政治人物。

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