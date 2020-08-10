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    質疑白俄總統大選作票！民眾上街抗議遭鎮壓 數千人被逮

    根據歐洲自由電台的現場直播，鎮暴警察使用催淚瓦斯及眩暈手榴彈驅散抗議者，場面相當火爆。（美聯社）

    根據歐洲自由電台的現場直播，鎮暴警察使用催淚瓦斯及眩暈手榴彈驅散抗議者，場面相當火爆。（美聯社）

    2020-08-10 21:03:01

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯9日完成總統大選，總統盧卡申科 （Alexander Lukashenko）取得壓倒性勝利，獲得第六次連任，此結果讓許多民眾相當不滿，上街抗議，卻遭官方武力鎮壓，場面火爆。

    綜合外媒報導，昨日白俄羅斯的總統大選結束後，盧卡申科的得票率高達82%，遠遠大於其他候選人的得票率，許多民眾對於結果相當反對，認為盧卡申科有舞弊作票的嫌疑，不少民眾走上街頭抗議。

    盧卡申科的對手季哈諾夫斯卡婭 （Svetlana Tikhanovskaya）則在新聞發布會上表示她不承認這樣的結果，抗議者們也不會接受，並表示「我相信我的眼睛，而且我看到大多數人與我們同在」。她的競選盟友瑪麗亞·卡列斯尼卡瓦（Maria Kalesnikava）也表示「反對派已準備好進行長期抗議」

    昨晚抗議情事共發生在33個城鎮。過程中鎮暴警察使用催淚瓦斯及閃光彈驅離抗議民眾，直至今早約有3000人遭逮捕，50多位民眾及39名警察受傷，有人權團體成員稱，一名示威者被警車撞死，但官方還未證實。

    白俄羅斯當局表示，選舉的最終結果將於週五宣布，若確定由盧卡申科當選，將會任職至2025年，執政長達30年。

    白俄羅斯總統盧卡申科。（路透社）

    白俄羅斯總統盧卡申科。（路透社）

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