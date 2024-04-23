起身嗆爆中國大使後被拖走 哈佛台裔與藏人女學生擔心人身安全

台裔美籍學生吳亭樺（左）以及西藏學生次仁央金（右）在謝鋒演講期間起身嗆聲，結果被疑似中國學生男子拖離現場，兩人表示雖然「奪走謝鋒舞台」的目的達成，但兩人還是擔心自身安全。（圖擷取自社群媒體平台X）

2024/04/23 11:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演說時，遭到3名學生4度抗議，3名學生中包括擔任「抵抗中共學生聯盟」共同主席的台裔美籍學生吳亭樺以及一名西藏學生次仁央金（Tsering Yangchen）。在抗議事件發生後，兩人對人身安全感到擔憂，不過吳亭樺強調，哈佛邀請一個代表種族滅絕政府的人，並給他一個不應得的平台，令人無法接受。

根據《美國之音》報導，吳亭樺在謝鋒20日的演講中率先起身高喊「謝鋒的雙手沾滿了鮮血」，並高舉寫著「中國說謊、人民死亡」的標語牌，吳亭樺批評中國政府摧毀香港的自由並企圖侵略台灣。隨後謝鋒演講因此中斷，一名長髮中國男子走向吳亭樺，大力將她拖離會場。

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在吳亭樺被帶離不久後，藏人學生次仁央金接著起身，抗議中國政府在西藏的高壓政策和關押維吾爾人，稱謝鋒犯下種族滅絕罪行，而次仁央金同樣被拖離會場。

吳亭樺接受《美國之音》訪問時指出，哈佛大學邀請一個代表種族滅絕政府的人，並給他一個「不應得的平台」，這是無法接受的。吳亭樺表示：「我認為我們抗議、擾亂他活動的好處之一，就是我們非常成功地奪走了這個平台。」談到被拖離會場的當下，吳亭樺表示她非常震驚，她也認出這名男子是一名哈佛的中國學生，男子並非保安人員，卻粗暴地將她拖走。

次仁央金受訪時提到，謝鋒代表並支持一個公然實施種族滅絕的政府，卻沒受到任何懲罰，這和大家所知的哈佛所堅持的價值觀相違背。次仁央金強調：「我們只是要告訴他，這裡不歡迎他。」

次仁央金表示，她被「拽離」現場時十分害怕，並看到有一個疑似活動組織者的中國學生追問她們的名字，且一路尾隨。吳亭樺提到，這些學生覺得他們這樣的暴力行動受到中共支持，他們沒有權力這樣做。

針對謝鋒在演講中被擾亂，中國駐美大使館稱抗議學生是「個別反華份子」，企圖攻擊抹黑中國、破壞中美關係，注定失敗。

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