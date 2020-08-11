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    掌政26年 白俄總統連任 3千示威者被捕

    白俄羅斯九日總統選舉投票結束後，首都明斯克有大批民眾上街徹夜示威，爆發嚴重警民衝突，圖為一名男子與排成人牆的警方理論。（美聯社）

    白俄羅斯九日總統選舉投票結束後，首都明斯克有大批民眾上街徹夜示威，爆發嚴重警民衝突，圖為一名男子與排成人牆的警方理論。（美聯社）

    2020-08-11 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕白俄羅斯總統大選結果十日出爐，已執政廿六年的現任總統魯卡申科（Alexander Lukashenko），以八十．二三％得票率成功連任，主要對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅拿到九．九％選票。反對派人士認為選舉不公，號召十日下午繼續示威，季哈諾夫斯卡婭也不認可本次選舉結果，希望有爭議的投票所能夠重新計票。

    得票率8成 反對派不承認

    九日投票結束後，季哈諾夫斯卡婭陣營質疑選舉舞弊，首都明斯克與其他城市有數以千計的民眾湧上街頭示威，部分民眾與警方爆發衝突。警方出動水砲車，並使用閃光彈、催淚瓦斯和橡膠子彈對付示威者，許多年輕示威者滿身是血、倒臥在地。

    白俄人權團體「維斯納（Viasna）」指出，九日深夜到十日上午的警民衝突造成至少一人死亡、數十人受傷，但內政部否認有人在衝突中喪生，堅稱警方並未對示威者使用任何軍方武器，共拘捕三千名參與非法集會民眾。

    六十五歲的魯卡申科自一九九四年上台後一直實施專制統治，九五年以來，外國觀察人士從未認為白俄選舉符合自由公正原則。本次大選前就有政治觀察家警告，在國際觀察員缺席的情況下，魯卡申科可能會作票。

    俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平均已祝賀魯卡申科連任，波蘭總理莫拉維茨奇則呼籲歐盟針對白俄衝突召開緊急峰會，歐盟執委會主席馮德萊恩也呼籲白俄政府，公開正確選舉結果。

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