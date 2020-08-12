軍情動態》中印衝突暗潮洶湧 共軍在新疆加倍部署戰機

中國在新疆和田空軍基地新部署了24架軍機和直升機。圖為殲-11戰機。（歐新社）

2020-08-12 08:41:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度先前因邊境問題衝突不斷，目前狀況雖有所和緩，但兩國都持續加強邊境防備。美國空軍研究單位近期揭露，中國在新疆和田空軍基地新部署了24架軍機和直升機，而和田基地就在先前衝突不斷的印度東北拉達克地區東北方。

綜合外媒報導，在今年6月中印邊境​​發生衝突之前，中國空軍在和田基地只有12架戰機，也沒有其他支援機型，不過美國空軍的「中國航空航天研究所」（CASI）分析，截至7月28日，中國已將和田基地的戰力擴充至36架飛機和直升機，其中包括24架殲-11或殲-16戰機、6架較舊的殲-8戰機、2架運-8運輸機、2架空警-500預警機、2架米-17運輸直升機，以及一些彩虹四號無人機。

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CASI研究主任李（Rod Lee）認為，中國加強在拉達克臨近地區的空軍力量是防禦性行動，而非是要對印度軍隊實施空襲。

除了中國向邊境增派戰機，印度方面也有5架向法國訂購的「飆風」戰機抵達印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地，另外還有數架米格-29K戰鬥機。另外，上週印度空軍也部署了兩架LCH（Light Combat Helicopters）輕型武裝直升機抵達拉達克。

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