為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》中印衝突暗潮洶湧 共軍在新疆加倍部署戰機

    中國在新疆和田空軍基地新部署了24架軍機和直升機。圖為殲-11戰機。（歐新社）

    中國在新疆和田空軍基地新部署了24架軍機和直升機。圖為殲-11戰機。（歐新社）

    2020-08-12 08:41:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度先前因邊境問題衝突不斷，目前狀況雖有所和緩，但兩國都持續加強邊境防備。美國空軍研究單位近期揭露，中國在新疆和田空軍基地新部署了24架軍機和直升機，而和田基地就在先前衝突不斷的印度東北拉達克地區東北方。

    綜合外媒報導，在今年6月中印邊境​​發生衝突之前，中國空軍在和田基地只有12架戰機，也沒有其他支援機型，不過美國空軍的「中國航空航天研究所」（CASI）分析，截至7月28日，中國已將和田基地的戰力擴充至36架飛機和直升機，其中包括24架殲-11或殲-16戰機、6架較舊的殲-8戰機、2架運-8運輸機、2架空警-500預警機、2架米-17運輸直升機，以及一些彩虹四號無人機。

    CASI研究主任李（Rod Lee）認為，中國加強在拉達克臨近地區的空軍力量是防禦性行動，而非是要對印度軍隊實施空襲。

    除了中國向邊境增派戰機，印度方面也有5架向法國訂購的「飆風」戰機抵達印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地，另外還有數架米格-29K戰鬥機。另外，上週印度空軍也部署了兩架LCH（Light Combat Helicopters）輕型武裝直升機抵達拉達克。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    牽制印度！中國拉攏巴基斯坦 推2千億鐵路計畫
    2020-08-10 01:25

    牽制印度！中國拉攏巴基斯坦 推2千億鐵路計畫
    加強抗中力道！美國兩黨議員致函印度外長籲「加強合作」
    2020-08-08 00:00

    加強抗中力道！美國兩黨議員致函印度外長籲「加強合作」
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    2020-08-03 00:22

    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    軍情動態》中印第5輪會談今舉行 預料圍繞班公錯問題
    2020-08-02 23:59

    軍情動態》中印第5輪會談今舉行 預料圍繞班公錯問題
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    軍情動態》印度強化戰力 再砸530億向美購6架P-8I反潛機
    2020-07-26 14:57

    軍情動態》印度強化戰力 再砸530億向美購6架P-8I反潛機
    國際今日熱門
    2020-08-11 11:43

    回應中國制裁 川普：我們不應再談中國

    2020-08-11 11:07

    芝加哥徹夜暴動 暴徒打劫商家傷13警 逾百人被捕

    2020-08-11 09:58

    台海軍情》劍指台灣？港媒曝共軍罕見演練夜間搶灘、巷戰

    2020-08-11 10:42

    接二連三開戰場 法專家：川普逐步挑戰北京

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播