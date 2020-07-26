軍情動態》印度強化戰力 再砸530億向美購6架P-8I反潛機

印度已對美國發出6架P-8I反潛機採購計畫，價值近18億美元（約為新台幣530億元），圖為印度P-8I反潛機與印度米格-29K戰鬥機。（美聯社）

2020-07-26 14:57:13

〔即時新聞／綜合報導〕中印關係持續緊張，而印度在此時正式啟動向美國採購6架海神P-8I海神反潛機程序，另外，印度正在審核MQ-9「死神」無人機「緊急採購」方案，企圖儘速採購6架MQ-9無人機，分給陸海空三軍各2架，以期迅速強化前線戰力。

綜合外媒報導，印度已在美國國防部「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales）計畫下，對美發出6架P-8I反潛機採購計畫，價值近18億美元（約為新台幣530億元）。印度海軍2009年1月斥資21億美元（約為新台幣618億元）向美購買8架P-8I反潛機，2016年7月花11億美元（約為新台幣323億元）採購4架P-8I反潛機，當前印度共有12架在服役當中。

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外媒指出，印度國防高層消息來源表示，印度已正式向美送出需求申請書，待美國國會許可後，印度就會收到美方的供貨意向書，雙方可望在明年初完成簽約。另外，有鑑於中印邊境緊張局勢持續，印度正在審核MQ-9無人機「緊急採購」計畫，希望迅速取得6架MQ-9無人機。

印方去年計畫購買30架MQ-9無人機，分給陸海空三軍各10架，但是由於採購規模龐大，金額上看35億美元（約為新台幣1030億元），因此採購延宕，不過今年中印緊張關係升溫，邊界衝突持續，消息來源指出，目前印方正在討論走「快速採購」（FTP）的方式，未簽約就先請工廠開工，取得6架MQ-9無人機，分給陸海空三軍各2架，達到迅速強化戰力的需求。

除P-8I反潛機外，印度正在審核MQ-9無人機「緊急採購」方案，迅速購6架MQ-9無人機，強化前線戰力，圖為MQ-9無人機。（路透）

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