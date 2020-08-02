為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》中印第5輪會談今舉行 預料圍繞班公錯問題

    中印兩國在今天（8月2日）展開第5輪軍長級會談，預料會談重點會放在班公錯湖與LAC駐軍恢復原狀的問題上。（彭博）

    中印兩國在今天（8月2日）展開第5輪軍長級會談，預料會談重點會放在班公錯湖與LAC駐軍恢復原狀的問題上。（彭博）

    2020-08-02 23:59:47

    〔即時新聞／綜合報導〕針對中印邊境衝突，雖然中國軍隊已從加勒萬河谷（Galwan Valley）往後撤，但關鍵的班公錯湖（Pangong Lake）地帶仍有中國軍隊繼續駐紮，且中印的緊張情緒並未稍緩，雙方仍持續往實際控制線（LAC）周邊增軍；對此中印兩國在今天（8月2日）展開第5輪軍長級會談，預料會談重點會放在班公錯湖與LAC駐軍恢復原狀的問題上。

    綜合外媒報導，本次的第5輪軍事會談在當地時間今天（2日）上午11點於實際控制線中國側進行，上次的會談是在7月14日印度側舉行；預計印度方會要求中國軍隊撤出班公錯湖，重新回到爆發衝突前的駐軍位置，不過據稱中國方拒絕討論「班公錯問題」，甚至認為目前班公錯的局勢理所應當， 印媒《今日印度》（India Today）認為，班公錯僵局可能使中國與印度在外交與軍事層面進行的對話出現阻礙，導致當地仍陷入緊張局勢。

    雖然中印兩國的軍隊在7月末從加勒萬河谷三個衝突點脫離接觸，並建立寬約3至4公里的緩衝區，但目前印度主要是關注中國在班公錯湖駐軍的行為，雖然中國軍隊確實從加勒萬河谷撤軍，但班公錯地區的中國駐軍卻未撤離，仍占據LAC印度側深達8公里的距離，此外德普桑突出部（Depsang Bulge）也被中國軍隊占據。

    目前印度方的立場是堅持要中國軍隊「徹底撤回發生衝突前的駐軍位置」，而非撤離某幾點駐軍位置，並堅持執行過去雙方簽訂的邊境協議，恢復該地區的和平與安寧；不過雙方目前仍往LAC周邊進駐軍隊，光印度已緊急部署3萬名陸軍進入LAC邊境，並加緊對外軍購，加強駐軍實力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    微信等59款中國APP遭禁 中駐印使館：將採取必要措施
    2020-07-28 16:07

    微信等59款中國APP遭禁 中駐印使館：將採取必要措施
    軍情動態》印度強化戰力 再砸530億向美購6架P-8I反潛機
    2020-07-26 14:57

    軍情動態》印度強化戰力 再砸530億向美購6架P-8I反潛機
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    印度再增抗中實力 波音完成交付阿帕契、契努克直升機
    2020-07-11 08:25

    印度再增抗中實力 波音完成交付阿帕契、契努克直升機
    軍情動態》中印衝突降溫不易 傳印度邊界部署已逾3萬6000人
    2020-06-27 11:55

    軍情動態》中印衝突降溫不易 傳印度邊界部署已逾3萬6000人
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    國際今日熱門
    2020-08-02 06:29

    路透爆抖音母公司「舉白旗」！已同意出售美國資產

    2020-08-02 01:27

    日本武漢肺炎新增1536人確診 連續4日破1000例

    2020-08-02 02:43

    菲律賓民答那峨島凌晨規模6.4深層地震

    2020-08-02 05:30

    批港沒收選舉 德中止引渡協議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播