軍情動態》中印第5輪會談今舉行 預料圍繞班公錯問題

中印兩國在今天（8月2日）展開第5輪軍長級會談，預料會談重點會放在班公錯湖與LAC駐軍恢復原狀的問題上。（彭博）

2020-08-02 23:59:47

〔即時新聞／綜合報導〕針對中印邊境衝突，雖然中國軍隊已從加勒萬河谷（Galwan Valley）往後撤，但關鍵的班公錯湖（Pangong Lake）地帶仍有中國軍隊繼續駐紮，且中印的緊張情緒並未稍緩，雙方仍持續往實際控制線（LAC）周邊增軍；對此中印兩國在今天（8月2日）展開第5輪軍長級會談，預料會談重點會放在班公錯湖與LAC駐軍恢復原狀的問題上。

綜合外媒報導，本次的第5輪軍事會談在當地時間今天（2日）上午11點於實際控制線中國側進行，上次的會談是在7月14日印度側舉行；預計印度方會要求中國軍隊撤出班公錯湖，重新回到爆發衝突前的駐軍位置，不過據稱中國方拒絕討論「班公錯問題」，甚至認為目前班公錯的局勢理所應當， 印媒《今日印度》（India Today）認為，班公錯僵局可能使中國與印度在外交與軍事層面進行的對話出現阻礙，導致當地仍陷入緊張局勢。

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雖然中印兩國的軍隊在7月末從加勒萬河谷三個衝突點脫離接觸，並建立寬約3至4公里的緩衝區，但目前印度主要是關注中國在班公錯湖駐軍的行為，雖然中國軍隊確實從加勒萬河谷撤軍，但班公錯地區的中國駐軍卻未撤離，仍占據LAC印度側深達8公里的距離，此外德普桑突出部（Depsang Bulge）也被中國軍隊占據。

目前印度方的立場是堅持要中國軍隊「徹底撤回發生衝突前的駐軍位置」，而非撤離某幾點駐軍位置，並堅持執行過去雙方簽訂的邊境協議，恢復該地區的和平與安寧；不過雙方目前仍往LAC周邊進駐軍隊，光印度已緊急部署3萬名陸軍進入LAC邊境，並加緊對外軍購，加強駐軍實力。

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