牽制印度！中國拉攏巴基斯坦 推2千億鐵路計畫

巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi，左）今年3月訪問中國，為中國遭外界指責隱瞞武漢肺炎疫情辯護，中國國家主席習近平則聲稱，將繼續為巴國治理蝗災提供支持。（美聯社檔案照）

2020-08-10 01:25:57

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國在和印度爆發邊境衝突後，北京已加強對印度宿敵巴基斯坦的投資，在巴國控制的喀什米爾地區，就鐵、公路的基礎建設發展加強合作。巴國近日批准當地一項造價達68億美元（約2024億台幣）的鐵路計畫，做為「中巴經濟走廊」的一環。上週，中國也宣布長118公里的巴國塔科特（Thakot）至赫韋利揚（Havelian）段公路全線通車，也是巴國首都伊斯蘭城到新疆喀什的「中巴友誼公路」一部分。

中巴友誼公路又稱「喀喇崑崙公路」，塔科特到赫韋利揚段距離印度政府直轄的「查謨和喀什米爾」（Jammu and Kashmir）聯邦屬地很近。完工後，中巴友誼公路也將穿越喀什米爾地區。

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香港南華早報報導，該路段正式通車，證明中巴關係密切，尤其印度去年才以修憲方式，取消印控喀什米爾地區的自治地位，從原本的查謨和喀什米爾邦，重劃為查謨和喀什米爾聯邦屬地及拉達克（Ladakh）聯邦屬地。此舉引發中巴兩國抨擊。

巴國總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前公布一幅新的「政治地圖」，將查謨和喀什米爾標記為遭印度「非法佔領」。中國外交部也加入口水戰，聲稱喀什米爾地區任何片面改變現狀的行為，皆屬非法和無效。六月，中印駐軍在拉達克的加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，造成二十名印軍喪生。與此同時，印巴部隊也在查謨和喀什米爾爆發的小規模衝突中有所死傷。

中國上海國際問題研究中心研究員王德華指出，基於喀什米爾地區的戰略地位，以往喀什米爾議題並非中、印、巴三方關係的核心，如今卻非常重要。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院研究員多爾西（James Dorsey）也認為，中印邊界衝突強化巴國的決心，但中國並未極力鼓吹巴國和印度開戰，因為中國在巴國有鉅額投資。

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