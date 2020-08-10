為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    牽制印度！中國拉攏巴基斯坦 推2千億鐵路計畫

    巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi，左）今年3月訪問中國，為中國遭外界指責隱瞞武漢肺炎疫情辯護，中國國家主席習近平則聲稱，將繼續為巴國治理蝗災提供支持。（美聯社檔案照）

    巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi，左）今年3月訪問中國，為中國遭外界指責隱瞞武漢肺炎疫情辯護，中國國家主席習近平則聲稱，將繼續為巴國治理蝗災提供支持。（美聯社檔案照）

    2020-08-10 01:25:57

    〔編譯茅毅／綜合報導〕中國在和印度爆發邊境衝突後，北京已加強對印度宿敵巴基斯坦的投資，在巴國控制的喀什米爾地區，就鐵、公路的基礎建設發展加強合作。巴國近日批准當地一項造價達68億美元（約2024億台幣）的鐵路計畫，做為「中巴經濟走廊」的一環。上週，中國也宣布長118公里的巴國塔科特（Thakot）至赫韋利揚（Havelian）段公路全線通車，也是巴國首都伊斯蘭城到新疆喀什的「中巴友誼公路」一部分。

    中巴友誼公路又稱「喀喇崑崙公路」，塔科特到赫韋利揚段距離印度政府直轄的「查謨和喀什米爾」（Jammu and Kashmir）聯邦屬地很近。完工後，中巴友誼公路也將穿越喀什米爾地區。

    香港南華早報報導，該路段正式通車，證明中巴關係密切，尤其印度去年才以修憲方式，取消印控喀什米爾地區的自治地位，從原本的查謨和喀什米爾邦，重劃為查謨和喀什米爾聯邦屬地及拉達克（Ladakh）聯邦屬地。此舉引發中巴兩國抨擊。

    巴國總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前公布一幅新的「政治地圖」，將查謨和喀什米爾標記為遭印度「非法佔領」。中國外交部也加入口水戰，聲稱喀什米爾地區任何片面改變現狀的行為，皆屬非法和無效。六月，中印駐軍在拉達克的加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，造成二十名印軍喪生。與此同時，印巴部隊也在查謨和喀什米爾爆發的小規模衝突中有所死傷。

    中國上海國際問題研究中心研究員王德華指出，基於喀什米爾地區的戰略地位，以往喀什米爾議題並非中、印、巴三方關係的核心，如今卻非常重要。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院研究員多爾西（James Dorsey）也認為，中印邊界衝突強化巴國的決心，但中國並未極力鼓吹巴國和印度開戰，因為中國在巴國有鉅額投資。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巴基斯坦連三日大雨洪災 全國至少50人喪生
    2020-08-09 23:57

    巴基斯坦連三日大雨洪災 全國至少50人喪生
    加強抗中力道！美國兩黨議員致函印度外長籲「加強合作」
    2020-08-08 00:00

    加強抗中力道！美國兩黨議員致函印度外長籲「加強合作」
    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    2020-08-03 00:22

    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    軍情動態》中印第5輪會談今舉行 預料圍繞班公錯問題
    2020-08-02 23:59

    軍情動態》中印第5輪會談今舉行 預料圍繞班公錯問題
    與中國組隊對抗「四方安全對話」？ 尼泊爾外長否認
    2020-08-02 16:18

    與中國組隊對抗「四方安全對話」？ 尼泊爾外長否認
    印度追加封殺？傳將審查275款中國APP 騰訊遊戲也入列
    2020-07-27 18:08

    印度追加封殺？傳將審查275款中國APP 騰訊遊戲也入列
    國際今日熱門
    2020-08-09 02:59

    不滿貝魯特大爆炸 抗議群眾占據黎巴嫩外交部

    2020-08-09 05:30

    美情報官員：俄羅斯反拜登 中國反川普

    2020-08-09 05:30

    美2黨挺制裁林鄭「不會罷手」

    2020-08-09 05:30

    美制裁中港11官員與制裁原因

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播