巴基斯坦連三日大雨洪災 全國至少50人喪生

巴基斯坦季風大雨已持續三天，引發山洪暴發，全國至少50人喪生。（歐新社）

2020-08-09 23:57:54

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦雨季已持續三天，引發山洪暴發，全國至少50人喪生；巴基斯坦總理命令軍隊乘船趕往南部信德省（Sindh）洪災地區，將人們疏散到安全的地方。

《美聯社》報導，據巴基斯坦國家災難管理局表示，水災在過去3天裡造成49人罹難，分別為西北的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）19人、南部信德省12人、旁遮普省（Punjab）8人和北部吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區（Gligit Baltistan）10人。

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暴雨也侵襲了西南部巴魯支斯坦省（Baluchistan），據當地媒體報導，至少八人因強降雨及山洪暴發而喪命。

大雨從上週持續到今日（9日），洪水甚至氾濫到東部城市拉哈爾（Lahore），信德省省會克拉嗤（Karachi）也發生嚴重淹水，污水淹沒了當地大部分街道，促使總理伊姆蘭（Imran Khan）下令軍隊乘船疏散民眾。

巴基斯坦每年都需努力應對一年一度的雨季造成的洪水氾濫，然而政府的抗災政策的不週延引起民怨，每當7月至9月的雨季來臨時，期間所降下的大雨導致的河水暴漲會損害農作物和當地基礎設施；根據巴基斯坦的氣象部門，預計下週將持續大雨。

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