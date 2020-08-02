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    與中國組隊對抗「四方安全對話」？ 尼泊爾外長否認

    美國海軍史坦尼斯號航空母艦在2016年的美印日「馬拉巴爾」海上聯合軍演時駛入孟加拉灣。外傳今年的馬拉巴爾軍演將邀請澳洲加入，為「四方安全對話」國家首度共同軍演。（路透檔案照）

    美國海軍史坦尼斯號航空母艦在2016年的美印日「馬拉巴爾」海上聯合軍演時駛入孟加拉灣。外傳今年的馬拉巴爾軍演將邀請澳洲加入，為「四方安全對話」國家首度共同軍演。（路透檔案照）

    2020-08-02 16:18:41

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國日前與阿富汗、巴基斯坦和尼泊爾舉行外交部長級視訊會議，外界質疑中國試圖拉攏這些「鐵桿」盟國組織區域次聯盟，對抗美國、印度、澳洲和日本組成的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue）機制，但尼泊爾外長否認這種說法。

    印度「Zee News」1日報導，尼泊爾外長吉瓦利（Pradip Gyawali）表示，上月27日與中國、阿富汗、巴基斯坦外長召開的視訊會議，完全聚焦武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）上的合作，彼此間籌組區域次聯盟或組織，「毫無可能、也沒有意向」。

    目前，尼泊爾、巴基斯坦和阿富汗都是南亞區域合作協會（SAARC，南協）的會員國，中國則是南協的觀察員。

    值得注意的是，在中國、尼泊爾、阿富汗和巴基斯坦外長視訊會議召開時，中國再次呼籲推動「一帶一路」倡議下的中巴經濟走廊，以及跨喜瑪拉雅山網路建設，加強4國與中亞國家來往與連通，且支持把中巴經濟走廊向阿富汗延伸。

    然而，「一帶一路」倡議推出迄今，陸續傳出一些小國接受中國貸款與經濟援助，進行非必要的建設，進而陷入債務陷阱，受到中國控制，以及當地政治人物涉貪等諸多問題。

    由於中巴經濟走廊通過印度主張擁有主權、目前由巴基斯坦控制的喀什米爾，印度智庫和專家懷疑中國試圖藉「一帶一路」，把勢力滲入南亞和中亞，因此印方不但反對中巴經濟走廊，更拒絕參加「一帶一路」。

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