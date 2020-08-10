軍情動態》監視共軍動態 日防相登上與那國島、宮古島視察

日本防衛大臣河野太郎8、9日前往與那國島、宮古島，視察駐防當地的自衛隊，了解監控中國軍隊的情況。（照片取自日本防衛省推特）

2020-08-10 13:27:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海空力量西進，對日本造成極大威脅。日本防衛大臣河野太郎8、9日前往與那國島、宮古島，視察駐防當地的自衛隊，了解監控解放軍動態的情況，這也是河野首次登上宮古島，顯示日本越來越重視西南諸島的防衛。

綜合日媒報導，河野太郎8日前往與那國島，視察駐防的陸上自衛隊部隊，聽取警戒監視狀況的簡報。與那國島是日本最西端的領土，也是西南諸島的最前線，距離台灣僅110公里。因為屬於戰略要衝，日本部署與那國島沿岸監視隊，監視周遭動態。

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河野太郎同日前往宮古島，視察今年3月成立的地對空和地對艦飛彈部隊，並對官兵指出，中國海警船和漁船預計在本月中旬於釣魚台（日稱尖閣諸島）周圍海域頻繁活動，前線人員的責任非常重大，期勉官兵盡忠職守、保家衛國。

其後，河野太郎在當地留宿一晚，9日前往宮古島分屯基地，駐有航空自衛隊第53警戒隊。該基地為日本最南端的雷達站，備有地上電波測定裝置，負責全天候對空警戒，以及收集周邊各國電戰相關情報。宮古島由於位處解放軍進入太平洋的要道，戰略位置相當重要。

近年中國軍機和船艦頻繁進入宮古水道，以及有主權爭議的釣魚台周圍海域，日本多次對中國表達抗議無果，使日方逐漸重視西南諸島的防衛，並對中國部隊予以高度警戒。

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