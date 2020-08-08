軍情動態》日本防衛大臣河野太郎同乘F-2戰機飛行 接受6G重力考驗

日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時登上F-2B戰機，接受6G重力考驗飛向藍天，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

2020-08-08 15:33:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣河野太郎近日登上F-2B戰機，接受6G重力考驗！有別於以往日本高層官員，5日他到訪茨城縣的百里基地，除視察官兵辛勞外，更直接換裝登上F-2B戰機後座，飛向藍天，而河野太郎亦是日本下一任首相熱門人選。

綜合外媒報導，日本防衛大臣河野太郎5日到訪茨城縣百里基地，視察日本航空自衛隊（JASDF）駐紮情形，除了演講與視察官兵外，河野太郎罕見地登上第3中隊F-2B戰機，同自衛隊飛官翱翔天際，親身體驗6G的重力考驗。（戰機飛行員在執行特殊動作時，會承受多達9個G的重力壓力）。

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日本防衛省航空自衛隊在推特發文，更以英俊及湯姆克魯斯來形容河野太郎，而河野太郎亦有專屬頭盔及衣服，上頭掛有他的名稱及頭銜。日媒先前報導，河野太郎在日本下一任首相角逐中人氣攀升，是日本下一任首相的熱門人選之一。

河野太郎目前推特有超過165萬人追蹤，經常吸引目光的他，甚至還會提供戀愛建議，成功贏得年輕人的支持，1年前的他，粉絲人數才約70萬人而已，而行動力亦是河野太郎的特點，先前擔任外相時期，2年累積出訪123個國家和地區，目前擔任防衛大臣，針對日本國家安全議題，更是採強硬態度。

日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時進行換裝，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時登上F-2B戰機，接受6G重力考驗飛向藍天，圖為日本F-2戰機。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

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