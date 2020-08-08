為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》日本防衛大臣河野太郎同乘F-2戰機飛行 接受6G重力考驗

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時登上F-2B戰機，接受6G重力考驗飛向藍天，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時登上F-2B戰機，接受6G重力考驗飛向藍天，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    2020-08-08 15:33:10

    〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣河野太郎近日登上F-2B戰機，接受6G重力考驗！有別於以往日本高層官員，5日他到訪茨城縣的百里基地，除視察官兵辛勞外，更直接換裝登上F-2B戰機後座，飛向藍天，而河野太郎亦是日本下一任首相熱門人選。

    綜合外媒報導，日本防衛大臣河野太郎5日到訪茨城縣百里基地，視察日本航空自衛隊（JASDF）駐紮情形，除了演講與視察官兵外，河野太郎罕見地登上第3中隊F-2B戰機，同自衛隊飛官翱翔天際，親身體驗6G的重力考驗。（戰機飛行員在執行特殊動作時，會承受多達9個G的重力壓力）。

    日本防衛省航空自衛隊在推特發文，更以英俊及湯姆克魯斯來形容河野太郎，而河野太郎亦有專屬頭盔及衣服，上頭掛有他的名稱及頭銜。日媒先前報導，河野太郎在日本下一任首相角逐中人氣攀升，是日本下一任首相的熱門人選之一。

    河野太郎目前推特有超過165萬人追蹤，經常吸引目光的他，甚至還會提供戀愛建議，成功贏得年輕人的支持，1年前的他，粉絲人數才約70萬人而已，而行動力亦是河野太郎的特點，先前擔任外相時期，2年累積出訪123個國家和地區，目前擔任防衛大臣，針對日本國家安全議題，更是採強硬態度。

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時進行換裝，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時進行換裝，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地，圖為河野太郎。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時登上F-2B戰機，接受6G重力考驗飛向藍天，圖為日本F-2戰機。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    日本防衛大臣河野太郎5日視察百里基地時登上F-2B戰機，接受6G重力考驗飛向藍天，圖為日本F-2戰機。（擷取自日本航空自衛隊百里基地推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本稱國防政策不需鄰國理解 南韓：請日方恪守專守防衛
    2020-08-06 20:12

    日本稱國防政策不需鄰國理解 南韓：請日方恪守專守防衛
    軍情動態》反制中國海警船 自民黨議員籲日美在釣魚台軍演
    2020-08-05 22:07

    軍情動態》反制中國海警船 自民黨議員籲日美在釣魚台軍演
    A9站稀有小宅 熱銷9成完銷倒數

    A9站稀有小宅 熱銷9成完銷倒數
    強化導彈防禦恐引中韓抗議 日防相：捍衛領土需要他國理解？
    2020-08-04 21:52

    強化導彈防禦恐引中韓抗議 日防相：捍衛領土需要他國理解？
    武漢肺炎》護衛官確診 日防相河野太郎檢測呈陰性
    2020-07-29 10:05

    武漢肺炎》護衛官確診 日防相河野太郎檢測呈陰性
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-07 18:30

    阿札爾訪台》不甩中國 台美高層交流將常態化 影片

    2020-08-07 17:08

    拉攏民心？金正恩罕見視察洪災 捐出自用儲糧

    2020-08-07 16:57

    韓國也捲入「植物戰」？種子藏網購衣服口袋...網友怕爆

    2020-08-07 16:58

    稱普廷是哥哥！ 白俄羅斯總統喊話保持友好關係

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播