武漢肺炎》沖繩駐日美軍再確診32人 累計近百人群聚感染

日本沖繩縣的駐日美軍在近日爆發武漢肺炎群聚感染，連日來陸續出現確診者，今天普天間航空基地更一舉32人確診，目前沖繩縣自3月以來，已累計有98名美軍與相關工作人員確診武漢肺炎。駐日美軍示意圖。（美聯社）

2020-07-14 00:06:16

〔即時新聞／綜合報導〕駐紮在日本沖繩縣的美軍近日疑似爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，連日來確診者陸續增加，今天（7月13日）普天間海軍陸戰隊航空基地更一舉新增32人確診，目前沖繩縣自3月以來，已累計有98名美軍與相關工作人員確診武漢肺炎。

綜合外媒報導，根據沖繩縣政府公布的疫情數據指出，普天間海軍陸戰隊航空基地有39人確診、漢森軍營有22人確診，共計61名；另外近日牧港補給地區「金瑟營」確診1人、6月1日在麥克特勒斯營確診1人，再加上今年3月在嘉手納空軍基地確診3人在內，駐沖繩美軍原先累計有66人確診武漢肺炎。

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然而沖繩縣今天（7月13日）公布，美軍又轉報普天間海軍陸戰隊航空基地新增32名確診病例，總確診人數一舉飆升至98人，其中普天間海軍陸戰隊航空基地群聚感染的情形最為嚴重，已有71人被感染武漢肺炎；由於有消息稱7月4日時恰逢美國獨立日，有美軍相關人士在4日前後於鬧市的夜生活區或海濱舉行派對，據報有美軍確診者曾在北谷町的餐飲店所舉行派對，沖繩縣政府對此將該店鋪與美軍有過接觸的130人進行PCR檢測，預計在明天（7月14日）會有結果。

沖繩縣政府知事玉城丹尼在今天（7月13日）表示，正在與中央政府協調，希望近期能動身前往東京向中央政府彙報此事，另外沖繩縣政府認為，普天間海軍陸戰隊航空基地的71名確診者，應該是與漢森軍營的22名確診者一起發生群聚感染，要求美軍交出確診者的行動蹤跡進行追蹤，並協調舉行有關醫療防疫的聯席會議。

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