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    軍情動態》日防衛白皮書：台海軍力失衡 中國軍隊欲跨入第二島鏈

    日本2020年版《防衛白皮書》指出，中國軍隊不斷在釣魚台周邊（日稱尖閣諸島）持續「改變現狀」的活動，建構跨越第一島鏈，將戰力投射到涵蓋第二島鏈海域的能力。圖為巡弋尖閣諸島的日本自衛隊P-3C海上巡邏機。（法新社）

    日本2020年版《防衛白皮書》指出，中國軍隊不斷在釣魚台周邊（日稱尖閣諸島）持續「改變現狀」的活動，建構跨越第一島鏈，將戰力投射到涵蓋第二島鏈海域的能力。圖為巡弋尖閣諸島的日本自衛隊P-3C海上巡邏機。（法新社）

    2020-07-14 12:21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣會議14日通過的2020年版《防衛白皮書》，內容指出中國軍隊近年來加快現代化，且不斷在釣魚台周邊（日稱尖閣諸島）持續「改變現狀」的活動，建構跨越第一島鏈，將戰力投射到涵蓋第二島鏈海域的能力。關於台海軍事平衡部分，日本認為整體上朝著對中國有利的方向改變，且差距有逐年擴大的跡象。此外，白皮書稱中國趁大流行期間，利用假訊息等宣傳手段擴大國際影響力。

    日本2020年版《防衛白皮書》表示，中國在欠缺透明度的情况下，持續大幅增加國防預算，期望建立世界一流的軍隊。其中以核武和飛彈、海上和空中力量為主，且重視網路訊息作戰，加強太空、網路和電戰領域的能力，致力建構「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力和遠距作戰的執行能力。

    白皮書指出，中國的海上和空中力量擴大在日本周邊的活動，並且出現單方面升級的跡象。隨著中國軍隊進入太平洋和日本海等海空域進行訓練，日本認為這樣的活動未來將「常態化」。

    對於美中關係，白皮書中表示，雙方在貿易、南海、台灣、香港、新疆維吾爾族和西藏人權等問題上，維持互不妥協的態度，以貿易、軍事等方面相互牽制。美國加強對台灣的支持，包含依台灣關係法，繼續對台軍售。

    白皮書也指出，中國等國家利用武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情帶來的社會不安和混亂，進行散布假消息等宣傳，創造出有利於自己的國際和地區秩序，積極擴大影響力。

    白皮書說，日本應建構「多維綜合防衛力量」，不僅要增強陸海空這些傳統領域的能力，還要加強太空、網絡和電戰等新領域，整合全部領域，實現跨域作戰的防衛力量。

    白皮書指出，日本防衛力量有「三支柱」，分別是自衛隊、美日同盟，以及與各國的安全保障合作。其中，自衛隊要具備及發展「對本國周邊經常性的監視」、「防備侵犯領空的警戒和緊急起飛任務」、「應對針對離島的攻擊」、「應對飛彈等的攻擊」及「太空、網路及電戰領域的應對能力」。

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