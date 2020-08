台海軍情》美軍EP-3E今再對中國抵近偵察 最近距離僅59.22浬

2020-08-07 12:20:41

〔即時新聞/綜合報導〕美軍連日進逼中國領海基線,6日派出2架軍機飛越台灣防空識別區前往南海活動,其中1架逼近廣東領海基線。今天上午美軍再派出1架EP-3E電偵機抵近廣東偵察,離中國最近僅59.22浬(約為109.67公里),是3天來偵察距離最近的1次。

「南海戰略態勢感知計畫」平台(SCS Probing Initiative)今天在推特發文指出,今天上午美軍1架呼號為「AE1D91」的EP-3E電偵機現蹤巴士海峽,抵近中國廣東進行偵察,在今天上午10點30分時,最近的點距離中國僅有59.22浬(約為109.67公里)。

請繼續往下閱讀...

美軍近日密集派遣軍機抵近中國偵察,除了今天的EP-3E電偵機外,5日及6日美軍都有派出偵察機,6日美軍1架RC-135偵察機在中午過後飛向南海,下午1點4分時,距離中國最近僅78.14浬(約為144.71公里),5日晚間美軍則是派出1架E-8C指揮機抵近偵察,與中國最近僅59.27浬(約為109.76公里)。

中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台推特:

USN EP-3E (AE1D91) is spying on #Guangdong, less than 60NM from the baseline, Aug 7. pic.twitter.com/bPvfA5EtbZ