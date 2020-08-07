台海軍情》美軍EP-3E今再對中國抵近偵察 最近距離僅59.22浬

今天上午美軍再派出1架EP-3E電偵機抵廣東偵察，離中國最近僅59.22浬（約為109.67公里），是3天來偵察距離最近的1次。（圖：擷取自SCS Probing Initiative）

2020-08-07 12:20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美軍連日進逼中國領海基線，6日派出2架軍機飛越台灣防空識別區前往南海活動，其中1架逼近廣東領海基線。今天上午美軍再派出1架EP-3E電偵機抵近廣東偵察，離中國最近僅59.22浬（約為109.67公里），是3天來偵察距離最近的1次。

「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今天在推特發文指出，今天上午美軍1架呼號為「AE1D91」的EP-3E電偵機現蹤巴士海峽，抵近中國廣東進行偵察，在今天上午10點30分時，最近的點距離中國僅有59.22浬（約為109.67公里）。

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美軍近日密集派遣軍機抵近中國偵察，除了今天的EP-3E電偵機外，5日及6日美軍都有派出偵察機，6日美軍1架RC-135偵察機在中午過後飛向南海，下午1點4分時，距離中國最近僅78.14浬（約為144.71公里），5日晚間美軍則是派出1架E-8C指揮機抵近偵察，與中國最近僅59.27浬（約為109.76公里）。

中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台推特：

USN EP-3E （AE1D91） is spying on #Guangdong, less than 60NM from the baseline, Aug 7. pic.twitter.com/bPvfA5EtbZ — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 7, 2020

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