為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海軍情》美軍EP-3E今再對中國抵近偵察 最近距離僅59.22浬

    今天上午美軍再派出1架EP-3E電偵機抵廣東偵察，離中國最近僅59.22浬（約為109.67公里），是3天來偵察距離最近的1次。（圖：擷取自SCS Probing Initiative）

    今天上午美軍再派出1架EP-3E電偵機抵廣東偵察，離中國最近僅59.22浬（約為109.67公里），是3天來偵察距離最近的1次。（圖：擷取自SCS Probing Initiative）

    2020-08-07 12:20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍連日進逼中國領海基線，6日派出2架軍機飛越台灣防空識別區前往南海活動，其中1架逼近廣東領海基線。今天上午美軍再派出1架EP-3E電偵機抵近廣東偵察，離中國最近僅59.22浬（約為109.67公里），是3天來偵察距離最近的1次。

    「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）今天在推特發文指出，今天上午美軍1架呼號為「AE1D91」的EP-3E電偵機現蹤巴士海峽，抵近中國廣東進行偵察，在今天上午10點30分時，最近的點距離中國僅有59.22浬（約為109.67公里）。

    美軍近日密集派遣軍機抵近中國偵察，除了今天的EP-3E電偵機外，5日及6日美軍都有派出偵察機，6日美軍1架RC-135偵察機在中午過後飛向南海，下午1點4分時，距離中國最近僅78.14浬（約為144.71公里），5日晚間美軍則是派出1架E-8C指揮機抵近偵察，與中國最近僅59.27浬（約為109.76公里）。

    中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台推特：

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連兩天逼近中國領海！美再派2軍機飛越台灣防空識別區
    2020-08-06 23:26

    連兩天逼近中國領海！美再派2軍機飛越台灣防空識別區
    颱風後再來！美3軍機現身台灣周邊 E-8C罕見逼近中國領海
    2020-08-06 06:10

    颱風後再來！美3軍機現身台灣周邊 E-8C罕見逼近中國領海
    代銷天王發威 自建案8周熱銷8成

    代銷天王發威 自建案8周熱銷8成
    預告中共明年創黨百年 王毅：勸美方放棄干涉主義
    2020-08-05 22:58

    預告中共明年創黨百年 王毅：勸美方放棄干涉主義
    台海軍情》美軍機連續12天現蹤 嚴密監控南海動態
    2020-07-26 16:00

    台海軍情》美軍機連續12天現蹤 嚴密監控南海動態
    Dcard街訪新鮮人 職場地雷讓你懷疑人生

    Dcard街訪新鮮人 職場地雷讓你懷疑人生
    國際今日熱門
    2020-08-06 14:00

    佛奇自爆家人受死亡威脅 指美國存在反科學氛圍

    2020-08-06 13:53

    耶穌雕像掛彩虹旗 波蘭LGBT示威者被起訴

    2020-08-06 15:07

    好萊塢向中國審查低頭 美國筆會點名捍衛戰士、末日之戰

    2020-08-06 15:48

    武漢肺炎》防堵第2波疫情 紐約市出入口設檢查站

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播