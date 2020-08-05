預告中共明年創黨百年 王毅：勸美方放棄干涉主義

中國外交部長王毅指出，中共明年建黨百年，勸美方放棄干涉主義。（路透檔案照）

2020-08-05 22:58:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅今（5日）接受官媒《新華社》專訪時表示，明年將是中國共產黨成立100周年，奉勸美方放棄注定失敗的干涉主義，對於南海問題，不能讓美方肆意破壞來之不易的和平與發展成果。

中國外交部公告《新華社》專訪內容，王毅表示，美國國內總有一股勢力，企圖否定中國共產黨的領導，明年將是中國共產黨成立100周年，中國的制度好不好，中國人民最有發言權，中共與中國人民的關係如同魚和水一樣交融，試圖割裂和挑撥中國共產黨和中國人民的血肉聯繫，就是與14億中國人民為敵。

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王毅說，中國政府對「中國特色社會主義」制度有著強大自信，同時也尊重世界各國人民自主選擇的發展道路，無意與任何國家進行制度競爭或意識形態對抗，中方希望美方也能尊重中國的社會制度，尊重中國人民的選擇，放棄注定失敗的干涉主義。

王毅提到，美國近來在南海動作頻頻，今年上半年美國軍機在南海的活動就多達2000多次，還挑撥中國與東南亞國協的關係，中方認為，南海是地區國家的共同家園，維護南海和平穩定是地區國家共同的任務，中國也願意繼續與南海周邊各國加強海上合作維繫。

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